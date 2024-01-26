«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.01.2024)

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вчера, 11:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать победителем «Вильярреал» можно по коэффициенту 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.92.

Форма команд

«Барселона» на днях вслед за «Реалом» покинула кубок Испании уступив в дополнительное время «Атлетику» из Бильбао (2:4). Команда имеет проблемы и в чемпионате Испании, где идет лишь на третьем месте с 44 баллами и восемь пунктов уступает лидеру. Подопечные Хави могут остаться без трофеев, что может повлечь за собой ряд изменений в клубе. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» (4:2).

«Вильярреал» никак не может выйти из затянувшегося кризиса и вполне закономерно занимает место во второй половине турнирной таблицы. «Желтая субмарина» набрала 20 очков и идет на 20 месте, опережая зону вылета на пять пунктов. В таком состоянии гостям будет трудно играть на выезде против даже не самой сильной на данный момент «Барселоны». Два последних матча «Вильярреала» завершились ничьей с «Мальоркой» (1:1) и крупным поражением от «Лас-Пальмаса» (0:3).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла у «Вильярреала» восемь из десяти последних матчей

Семь из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» обязана обыгрывать на своем поле «Вильярреал», ведь на данный момент выглядит гораздо сильнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.