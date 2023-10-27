«Бавария» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (28.10.2023)

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вчера, 18:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.08. Рискнуть на победу «Дармштадта» можно за 27, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 14.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.02, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бавария» провела не самый легкий матч в Лиге Чемпионов, но все же одолела на выезде «Галатасарай» (3:1). В Бундеслиге подопечные Тухеля идут на третьем месте с 20 баллами и отстают от лидера на два пункта, поэтому терять очки в играх с командами из нижней части турнирной таблицы им никак нельзя. Два последних матча «Баварии» в Бундеслиге завершились победами над «Майнцом» (3:1) и «Фрайбургом» (3:0).

«Дармштадту» тяжело привыкать вновь к Бундеслиге и дела у команды идут неважно. Перед стартом очередного тура коллектив набрал только семь очков, что позволяет ему занимать 12 место в таблице. В выездном матче с «Баварией» гости постараются выглядеть достойно и пропустить как можно меньше мячей. В прошлом туре чемпионата «Дармштадт» проиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (1:3), а ранее выиграл у «Аугсбурга» (2:1).

Информация для ставок

«Дармштадт» проиграл пять из шести последних выездных поединков

«Бавария» выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» выиграла все пять матчей с «Дармштадтом» за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что «Бавария» забьет в этой встрече достаточно много, ведь разница между клубами очень большая. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.