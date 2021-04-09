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«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2021)

сегодня, 00:28

В 28-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Унион». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.897.50
Лига Ставок 1.47 4.90 6.40
Фонбет 1.42 4.85 7.50
Мелбет 1.47 5.05 7.20
BetBoom 1.45 4.87 7.26

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.47. Рискнуть на победу «Униона» можно по коэффициенту 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают по 7,4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 2.06.

Форма команд

«Бавария» несколько дней назад в очень сложном матче уступила ПСЖ (2:3) в Лиге Чемпионов и команде нужно будет решать эту проблему уже через неделю в ответном матче. В чемпионате у команды же всё хорошо. В прошлом туре был обыгран главный конкурент «Лейпциг». Этому матчу также предшествовала победа над «Штутгартом» (4:0).

«Унион» удерживает седьмую позицию и в последнее время редко выигрывает, однако набирает очки за счет ничьих. Отставание от шестого места составляет четыре очка. В прошлой игре «Унион» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а немного ранее уступил на выезде «Айнтрахту» (2:5).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла шесть из семи последних домашних матчей в Бундеслиге
  • «Унион» смог выиграть всего две игры в последних десяти встречах
  • «Унион» в последних шести выездных матчах забили всего четыре мяча

Прогноз

«Бавария» увеличила свой отрыв от преследователей и захочет закрепить свой успех победой над седьмой командой Бундеслиги. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.54 2.05 1.86
Лига Ставок 2.50 1.54 1.98 1.83
Мелбет 2.49 1.51
BetBoom 4.44 1.23 2.53 1.55 1.99 1.87
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:52
Хозяева должны побеждать
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