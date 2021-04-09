«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2021)

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сегодня, 00:28

В 28-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Унион». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.47. Рискнуть на победу «Униона» можно по коэффициенту 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают по 7,4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 2.06.

Форма команд

«Бавария» несколько дней назад в очень сложном матче уступила ПСЖ (2:3) в Лиге Чемпионов и команде нужно будет решать эту проблему уже через неделю в ответном матче. В чемпионате у команды же всё хорошо. В прошлом туре был обыгран главный конкурент «Лейпциг». Этому матчу также предшествовала победа над «Штутгартом» (4:0).

«Унион» удерживает седьмую позицию и в последнее время редко выигрывает, однако набирает очки за счет ничьих. Отставание от шестого места составляет четыре очка. В прошлой игре «Унион» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а немного ранее уступил на выезде «Айнтрахту» (2:5).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла шесть из семи последних домашних матчей в Бундеслиге

«Унион» смог выиграть всего две игры в последних десяти встречах

«Унион» в последних шести выездных матчах забили всего четыре мяча

Прогноз

«Бавария» увеличила свой отрыв от преследователей и захочет закрепить свой успех победой над седьмой командой Бундеслиги. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.

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