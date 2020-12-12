«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (13.12.2020)

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сегодня, 00:33

В одиннадцатом туре чемпионата Германии сыграют «Байер» и «Хоффенхайм». В нашем анонсе представлен прогноз и обзор котировок букмекеров на матч, который состоится 13 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Согласно коэффициентам букмекерской конторы Мелбет, фаворитом матча на стадионе «Бай-Арена» являются хозяева. Ставки на победу «Байера» можно сделать с коэффициентом 1.83, тогда как выигрыш «Хоффенхайма» оценен в 4.12. Заключить пари на ничью БК предлагают с котировкой 4.42.

По мнению аналитиков БК Мелбет, команды в этой встрече забьют минимум три гола в общей сложности. За ставку ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.40, ТМ(2,5) можно взять за 3.00. Дальше рассмотрим последние результаты соперников.

Форма команд

«Байер» пока идет без поражений в чемпионате Германии. «Аптекари» одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью. Набрав 22 очка, команда расположилась на втором месте в турнирной таблице, с минимальным отставанием от «Баварии».

В прошлом туре Бундеслиги «Байер» отметился уверенной победой в гостях над «Шальке», а в Лиге Европы команда разгромила дома «Славию» (4:0) и вышла в раунд плей-офф с первого места.

«Хоффенхайм» в текущем розыгрыше чемпионата показал такие результаты: три победы, три ничьих и четыре поражения. Команда базируется на десятой строчке в рейтинге, отставая от топ-6 на четыре зачетных пункта.

7 декабря «Хоффенхайм» уверенно обыграл дома «Аугсбург». Затем команда на мажорной ноте завершила групповую стадию Лиги Европы, обыграв дома «Гент» (4:1).

Информация для ставок

«Байер» победил в 6 из 7 прошлых матчей Бундеслиги

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 5 из 6 предыдущих поединков «Байера» в чемпионате

(2,5) сыграла в 5 из 6 предыдущих поединков «Байера» в чемпионате В 5 из 6 последних очных встреч команд забивалось минимум три гола

«Байер» забивал минимум два мяча в 5 из 6 прошлых матчей Бундеслиги

Прогноз