«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (13.12.2020)

В одиннадцатом туре чемпионата Германии сыграют «Байер» и «Хоффенхайм». В нашем анонсе представлен прогноз и обзор котировок букмекеров на матч, который состоится 13 декабря 2020 года.
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завтра, 20:00
Ставки букмекеров
Согласно коэффициентам букмекерской конторы Мелбет, фаворитом матча на стадионе «Бай-Арена» являются хозяева. Ставки на победу «Байера» можно сделать с коэффициентом 1.83, тогда как выигрыш «Хоффенхайма» оценен в 4.12. Заключить пари на ничью БК предлагают с котировкой 4.42.
По мнению аналитиков БК Мелбет, команды в этой встрече забьют минимум три гола в общей сложности. За ставку ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.40, ТМ(2,5) можно взять за 3.00. Дальше рассмотрим последние результаты соперников.
Форма команд
«Байер» пока идет без поражений в чемпионате Германии. «Аптекари» одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью. Набрав 22 очка, команда расположилась на втором месте в турнирной таблице, с минимальным отставанием от «Баварии».
В прошлом туре Бундеслиги «Байер» отметился уверенной победой в гостях над «Шальке», а в Лиге Европы команда разгромила дома «Славию» (4:0) и вышла в раунд плей-офф с первого места.
«Хоффенхайм» в текущем розыгрыше чемпионата показал такие результаты: три победы, три ничьих и четыре поражения. Команда базируется на десятой строчке в рейтинге, отставая от топ-6 на четыре зачетных пункта.
7 декабря «Хоффенхайм» уверенно обыграл дома «Аугсбург». Затем команда на мажорной ноте завершила групповую стадию Лиги Европы, обыграв дома «Гент» (4:1).
Информация для ставок
- «Байер» победил в 6 из 7 прошлых матчей Бундеслиги
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 5 из 6 предыдущих поединков «Байера» в чемпионате
- В 5 из 6 последних очных встреч команд забивалось минимум три гола
- «Байер» забивал минимум два мяча в 5 из 6 прошлых матчей Бундеслиги
Прогноз
К очной встрече соперники подходят в великолепной форме. У «Байера» и «Хоффенхайма» результативно играет атака, особенно это касается хозяев поля. Опираясь на статистику и мотивацию команд, предлагаем заиграть ставку на ТБ(3) с котировкой 1.67 по линии БК Мелбет.