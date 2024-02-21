«Байер» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (22.02.2024)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца» могут поставить за 13. Коэффициент на ничью составляет 6.3.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход оценивается по 1.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Байер» продолжает лидировать в Бундеслиге и с каждым поединком увеличивать отрыв от «Баварии». Сейчас между клубами уже восемь баллов разницы и «фармацевты» не хотят его сокращать. В поединке со слабым «Майнцем» хозяева хотят без больших затрат сил и энергии забрать три очка и как минимум сохранить свое преимущество в восемь пунктов. Два последних матча «Байера» завершились победами в чемпионате над «Хайденхаймом» (2:1) и «Баварией» (3:0).

«Майнц» не радует болельщиков результатами, и даже победа в последнем туре не меняет ситуации. Клуб идет на 19 месте с 15 баллами, но уже на семь пунктов отстает от спасительного 15 места. Любые набранные очки в игре с «Байером» можно будет считать большой сенсацией и большим недоразумением для хозяев. В двух последних матчах «Майнц» обыграл минимально «Аугсбург» (1:0) и уступил на выезде «Штутгарту» (1:3).

Информация для ставок

«Байер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти выездных поединков «Майнца» завершились ничейными результатами

«Байер» выиграл семь из десяти матчей у «Майнца» за последнее время

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, но и может пропустить один мяч. Предлагаем поверить в результативную игру и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.95.