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«Байер» — «Штутгарт». Прогноз на матч кубка Германии (06.02.2024)

вчера, 11:31
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Униона» могут поставить за 4.7. Коэффициент на ничью составляет 4.3.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.6, в то время как низовой исход оценивается по 2.4. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Байер» все еще является лидером Бундеслиги, но теперь опережает «Баварию» всего на два пункта. Команда опережает всего на два пункта «Баварию» и встретится с ней в эти выходные. Тем не менее, «фармацевты» надеются продолжить выступление и в кубке страны, а для этого необходимо обыграть непростой «Штутгарт», который сейчас идет в чемпионате на третьей позиции. Два последних матча клуба из Леверкузена завершились ничьей с «Боруссией» М (0:0) и победой над «Дармштадтом» (2:0).

«Штутгарт» в последнее время показывал средние результаты, но благодаря победам над «РБ Лейпциг» (5:2) и «Фрайбургом» (3:1) смог вновь выйти на третье место в чемпионате. Некоторые фавориты кубка Германии уже покинули турнир и в случае победы над «Байером» у гостей откроется хорошая возможность побороться за трофей, которых в истории клуба не так много.

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих
  • «Штутгарт» проиграл пять выездных поединков из последних десяти
  • Две последние встречи между клубами завершились ничьими
  • Четыре из пяти матчей команд закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет интересным для болельщиков и может сложится совершенно по-разному. Предлагаем остановить свой выбор на результативном поединке и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:24
Обеим командам предстоит серьезное противостояние. Полагаю, основную часть своего потенциала обе команды потратят на защиту. Эффективные атаки будут возможны только благодаря ошибкам соперников. А сосредоточены будут все. Поэтому, несмотря на преимущество Байера, возможна ничья. Прошлые две игры между командами завершились одинаковым счетом 1:1. Напряженное противостояние продолжается. Мой прогноз: победа Хозяев с возможной ничьей и не плохой вероятностью тотала менее 3,5 голов.
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вчера в 12:05
Фаворитом считается «Байер», но «Штутгарт» не собирается сдаваться без боя.
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вчера в 12:00
«Байер» и «Штутгарт» сойдутся в битве за выход в плей-офф Кубка Германии. «Байер», действующий лидер Бундеслиги, опережает идущий вторым «Штутгарт» всего на 2 очка, и эта встреча станет решающей в распределении мест. «Фармацевты» стремятся продолжить успешное выступление и в Кубке, и ждут возможности обыграть своего соперника.
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