«Байер» — «Штутгарт». Прогноз на матч кубка Германии (06.02.2024)

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вчера, 11:31

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Униона» могут поставить за 4.7. Коэффициент на ничью составляет 4.3.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.6, в то время как низовой исход оценивается по 2.4. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Байер» все еще является лидером Бундеслиги, но теперь опережает «Баварию» всего на два пункта. Команда опережает всего на два пункта «Баварию» и встретится с ней в эти выходные. Тем не менее, «фармацевты» надеются продолжить выступление и в кубке страны, а для этого необходимо обыграть непростой «Штутгарт», который сейчас идет в чемпионате на третьей позиции. Два последних матча клуба из Леверкузена завершились ничьей с «Боруссией» М (0:0) и победой над «Дармштадтом» (2:0).

«Штутгарт» в последнее время показывал средние результаты, но благодаря победам над «РБ Лейпциг» (5:2) и «Фрайбургом» (3:1) смог вновь выйти на третье место в чемпионате. Некоторые фавориты кубка Германии уже покинули турнир и в случае победы над «Байером» у гостей откроется хорошая возможность побороться за трофей, которых в истории клуба не так много.

Информация для ставок

«Байер» выиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих

«Штутгарт» проиграл пять выездных поединков из последних десяти

Две последние встречи между клубами завершились ничьими

Четыре из пяти матчей команд закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет интересным для болельщиков и может сложится совершенно по-разному. Предлагаем остановить свой выбор на результативном поединке и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.