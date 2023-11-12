«Байер» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2023)

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вчера, 12:00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Униона» могут поставить за 9. Коэффициент на ничью составляет 5.4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.65, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Байер» продолжает радовать своим качеством игры во всех турнирах болельщиков и руководство. На данный момент команда из Леверкузена занимает второе место в Бундеслиге с 28 баллами и уступает всего один балл «Баварии», при этом имея игру в запасе. В случае победы над кризисным соперником, «фармацевты» вернут себе лидерство в чемпионате. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» вырвал победу у «Карабаха» (1:0), а в чемпионате переиграл «Хоффенхайм» (3:2).

«Унион» прервал свою длинную серию поражений ничьей с «Наполи» (1:1) в Лиге Чемпионов, однако это не убрало проблемы команды на дистанции. В чемпионате Германии коллектив опустился уже на 17 место с шестью очками и шансов отобрать очки у «Байера» гости имеют очень мало. В двух последних матчах Бундеслиги «Унион» уступил «Айнтрахту» (0:3) и «Вердеру» (0:2).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает в последних 19 поединках подряд

«Унион» не может выиграть уже 13 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились ничьими

Четыре из шести матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» выглядит гораздо сыграннее и сильнее своего соперника, а потому проблем не должно возникнуть. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.