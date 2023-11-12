«Байер» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Униона» могут поставить за 9. Коэффициент на ничью составляет 5.4.
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4 : 0
завершен
вчера, 17:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.65, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Байер» продолжает радовать своим качеством игры во всех турнирах болельщиков и руководство. На данный момент команда из Леверкузена занимает второе место в Бундеслиге с 28 баллами и уступает всего один балл «Баварии», при этом имея игру в запасе. В случае победы над кризисным соперником, «фармацевты» вернут себе лидерство в чемпионате. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» вырвал победу у «Карабаха» (1:0), а в чемпионате переиграл «Хоффенхайм» (3:2).
«Унион» прервал свою длинную серию поражений ничьей с «Наполи» (1:1) в Лиге Чемпионов, однако это не убрало проблемы команды на дистанции. В чемпионате Германии коллектив опустился уже на 17 место с шестью очками и шансов отобрать очки у «Байера» гости имеют очень мало. В двух последних матчах Бундеслиги «Унион» уступил «Айнтрахту» (0:3) и «Вердеру» (0:2).
Информация для ставок
- «Байер» не проигрывает в последних 19 поединках подряд
- «Унион» не может выиграть уже 13 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились ничьими
- Четыре из шести матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Байер» выглядит гораздо сыграннее и сильнее своего соперника, а потому проблем не должно возникнуть. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.