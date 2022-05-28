«Динамо» Брест – БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.05.2022)

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вчера, 10:15

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит так: победа «Динамо» Бреста идет по коэффициенту 9.00, за ничью выставлена цена 5.20, а победу БАТЭ можно сыграть по котировке 1.32.

Эксперты также рассматривают этот матч, как результативный. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

В девяти турах чемпионата Беларуси «Динамо» заработало всего четыре балла, расположившись в зоне прямого вылета. У клуба из Бреста отсутствуют победы – четыре ничьи и пять поражений с общим счетом 7:15.

После ничейной встречи с «Белшиной» (1:1) на домашней арене футболисты «Динамо» отправились в Могилев, где было зафиксировано поражение от местного «Днепра» (0:2).

БАТЭ , набрав 20 очков за восемь туров, лидирует в Высшей лиге. Клуб провел шесть победных и два ничейных матчей, забив в них 16 голов, а пропустила защита команды всего четыре гола.

Обыграв на домашней арене «Витебск» (2:1), футболисты БАТЭ не смогли вскрыть защиту «Торпедо» (0:0) в гостевой встрече прошлого тура.

Информация для ставок

У «Динамо» нет побед в 7 прошлых официальных матчах на домашней арене

БАТЭ выиграл 3 из 6 гостевых матчей в этом сезоне

выиграл 3 из 6 гостевых матчей в этом сезоне БАТЭ не проигрывал в 5 последних матчах на поле «Динамо» — 2 победы и 3 ничьи

Прогноз