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«Динамо» Брест – БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.05.2022)

вчера, 10:15
БАТЭ

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит так: победа «Динамо» Бреста идет по коэффициенту 9.00, за ничью выставлена цена 5.20, а победу БАТЭ можно сыграть по котировке 1.32.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.824.831.35
Фонбет 10.00 5.10 1.32
Мелбет 10.50 5.50 1.31
1XBET 10.50 5.50 1.31
BetBoom 9.90 4.70 1.33

Эксперты также рассматривают этот матч, как результативный. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

В девяти турах чемпионата Беларуси «Динамо» заработало всего четыре балла, расположившись в зоне прямого вылета. У клуба из Бреста отсутствуют победы – четыре ничьи и пять поражений с общим счетом 7:15.

После ничейной встречи с «Белшиной» (1:1) на домашней арене футболисты «Динамо» отправились в Могилев, где было зафиксировано поражение от местного «Днепра» (0:2).

БАТЭ, набрав 20 очков за восемь туров, лидирует в Высшей лиге. Клуб провел шесть победных и два ничейных матчей, забив в них 16 голов, а пропустила защита команды всего четыре гола.

Обыграв на домашней арене «Витебск» (2:1), футболисты БАТЭ не смогли вскрыть защиту «Торпедо» (0:0) в гостевой встрече прошлого тура.

Информация для ставок

  • У «Динамо» нет побед в 7 прошлых официальных матчах на домашней арене
  • БАТЭ выиграл 3 из 6 гостевых матчей в этом сезоне
  • БАТЭ не проигрывал в 5 последних матчах на поле «Динамо» — 2 победы и 3 ничьи

Прогноз

Учитывая кризис, в котором оказалось «Динамо», в этом матче рекомендуем поставить на победу БАТЭ с форой (-1) гол по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 2.13 1.70
Мелбет 2.21 1.76
1XBET 5.01 1.19
BetBoom 3.30 1.29 2.08 1.68 1.63 2.16
Все комментарии
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вчера в 17:10
Победу одержит футбольный клуб БАТЭ
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3udc2bb32mmb
вчера в 17:09
Фаворит матча футбольный клуб БАТЭ
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 11:23
Посмотрим что будет.
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