«Днепр» Могилев – «Минск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (04.07.2022)

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30 июня 2022, 12:46

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Минск» очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.44. Шансы «Днепра» одержать победу букмекерская контора Лига Ставок оценивает по котировке 6.50, а ничья играется з 4.50.

Аналитики также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.71, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Днепр» Могилев одержал только одну победу за 12 туров чемпионата. С шестью очками команда расположилась на предпоследнем месте турнирной таблицы. После поражений в играх с «Ислочью» (2:3) и «Неманом» (1:3) команда разделила очки в гостях с «Энергетиком-БГУ» (1:1).

«Минск» опустился на шестое место чемпионата Беларуси, потерпев два поражения подряд. Неудачными для столичного клуба оказались игры против «Славии» (2:4) и «Белшиной» (2:4), где защита команды пропустила суммарно восемь мячей.

Информация для ставок

«Днепр» Могилев проиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей

«Минск» проиграл в 3 прошлых гостевых матчах Высшей лиги

Команды обменялись голами в двух предыдущих очных встречах

Прогноз

С учетом нестабильной защиты «Днепра» и «Минска», советуем поставить на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.