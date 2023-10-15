Бельгия – Швеция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

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вчера, 19:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.82.

Форма команд

Бельгия в нынешней квалификации практически не ошибалась и закономерно занимает первое место в группе. Команда набрала 16 очков и опережает ближайшего соперника на три пункта. Коллектив практически обеспечил себе путевку на Евро 2024, но на своем стадионе перед болельщиками постарается добыть еще одну победу. Два последних матча Бельгии завершились победой над Австрией (3:2) и успехом с Эстонией (5:0).

Швеция провалила нынешнюю квалификацию на ЧЕ 2024 и догнать конкурентов будет очень сложно, учитывая календарь сборной. В активе команды только шесть пунктов, и чтобы иметь шансы на дальнейшую борьбу, необходимо переиграть Бельгию, что довольно сложно. В последней своей игре Швеция в товарищеской встрече обыграла Молдову (3:1), а ранее уступила на своем поле Швеции (1:3).

Информация для ставок

Бельгия не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах

Швеция проиграла семь из десяти последних выездных поединков

Бельгия выиграла четыре последних матча со Швецией

Четыре из пяти последних матча между Бельгией и Швецией закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Бельгия является фаворитом в этом поединке и вероятнее всего одержит победу, но мы предполагаем, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.