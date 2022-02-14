«Беневенто» — «Асколи». Прогноз на матч итальянской Серии В (16.02.2022)

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вчера, 22:41

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом матча букмекеры назвали «Беневенто», загрузить на победу которого можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Если верите в «Асколи Пиккио», то залетит коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.9. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по схожему коэффициенту 1.88. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Беневенто» на данном отрезке сезона положительными результатами болельщиков не радует. В минувших турах команда расписала ничьи с «Пармой» и «Лечче» (0:0) и (1:1), а также проиграла на выезде «Алессандрии» (0:2). После 22 игр коллектив расположился на седьмой строчке и еще не потерял возможности повыситься в классе, отрыв от первого места составляет всего пять очков.

«Асколи Пиккио» находится двумя строчками ниже и отстает от своего нынешнего соперника на четыре балла. В прошлых поединках клубу зацепиться за победу не удалось, на табло была зафиксирована ничья с «Комо», а также поражение от «Перуджи» (0:1).

Информация для ставок

«Беневенто» не может победить в четырех встречах подряд (три ничьих и поражение)

У «Асколи Пиккио» четыре победы в пяти последних играх

Три минувших очных поединка закончились победой «Беневенто»

Четыре из пяти последних матчей «Асколи Пиккио» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Беневенто» имея преимущество в виде родных стен должен взять мяч под свой контроль и владеть инициативой на протяжении всей игры. Скорее всего, «Асколи Пиккио» сосредоточится на обороне своих ворот, но сможет дать ответ в контратаке. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.