«Беневенто» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии В (13.01.2022)

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сегодня, 00:18

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекерам было сложно определиться с фаворитом, поэтому «Беневенто» имеет лишь небольшое преимущество по котировкам. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Монцы» порадует коэффициент 3.4. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.86.

Форма команд

«Беневенто» завершил минувший год вылетом из кубка Италии, где в рамках 1/16 финала уступил на выезде «Фиорентине» (1:2). В чемпионате дела обстоят отлично, команда выиграла четыре кряду матчей и теперь всерьез может рассчитывать на повышение в классе. В последних турах было сломлено сопротивление «Тернаны» и «Порденоне» (2:0) и (2:1).

«Монца» также борется за повышение в классе и имеет такое количество набранных баллов, как и соперник – 31. Коллектив в минувших трех турах оформил красивые победы над «Козенцой» (4:1), «Брешией» (2:0) и «Фрозиноне» (3:2) и сумел закрепиться на шестом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Беневенто» выиграл четыре из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Монцы» насчитывает 10 игр (шесть побед и четыре ничьих)

Минувшая очная встреча завершилась победой «Монцы» (4:3)

Четыре из пяти последних поединков с участием «Беневенто» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Предстоит встреча двух очень интересных команд, которые любят играть в атакующий футбол. Конечно, без голов в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать на обмен голами по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.