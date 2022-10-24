«Бенфика» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно поставить по 3.6.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Бенфика» проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет и уверенно выглядит во всех турнирах, где принимает участие. В группе Лиги Чемпионов «орлы» лидируют вместе с ПСЖ, набрав по восемь очков и опережает «Ювентус» на пять баллов. Таким образом даже ничейный результат гарантирует хозяевам проход в плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Бенфика» выиграла сложный матч с «Порту» на выезде (1:0), а ранее в кубке Португалии только в серии пенальти прошла «Колдаш» (2:1).
«Ювентус» имеет огромные проблемы и тренерское кресло под Аллегри сильно шатается. Клуб имеет минимальные шансы на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов, а в Серии А занимает только восьмое место с 19 баллами. Чтобы сохранить себя в борьбе за плей-офф, туринцам жизненно важно выигрывать эту встречу. В двух последних матчах чемпионата Италии «Ювентус» выиграл у «Эмполи» (4:0) и «Торино» (1:0).
Информация для ставок
- «Ювентус» выиграл только один поединок из десяти последних на выезде
- «Бенфика» не проигрывает уже 25 матчей подряд во всех турнирах
- «Ювентус» не может обыграть «Бенфику» уже четыре матча подряд
- Четыре из пяти последних встреч «Ювентуса» и «Бенфики» в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, не стараясь выстрадать ничейный результат. Предполагаем, что хозяева достигнут своей цели и одержат победу над клубом из Турина в 1-2 мяча. Сделать ставку на португальскую команду можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.