«Бенфика» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

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вчера, 09:45

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно поставить по 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бенфика» проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет и уверенно выглядит во всех турнирах, где принимает участие. В группе Лиги Чемпионов «орлы» лидируют вместе с ПСЖ , набрав по восемь очков и опережает «Ювентус» на пять баллов. Таким образом даже ничейный результат гарантирует хозяевам проход в плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Бенфика» выиграла сложный матч с «Порту» на выезде (1:0), а ранее в кубке Португалии только в серии пенальти прошла «Колдаш» (2:1).

«Ювентус» имеет огромные проблемы и тренерское кресло под Аллегри сильно шатается. Клуб имеет минимальные шансы на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов, а в Серии А занимает только восьмое место с 19 баллами. Чтобы сохранить себя в борьбе за плей-офф, туринцам жизненно важно выигрывать эту встречу. В двух последних матчах чемпионата Италии «Ювентус» выиграл у «Эмполи» (4:0) и «Торино» (1:0).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл только один поединок из десяти последних на выезде

«Бенфика» не проигрывает уже 25 матчей подряд во всех турнирах

«Ювентус» не может обыграть «Бенфику» уже четыре матча подряд

Четыре из пяти последних встреч «Ювентуса» и «Бенфики» в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, не стараясь выстрадать ничейный результат. Предполагаем, что хозяева достигнут своей цели и одержат победу над клубом из Турина в 1-2 мяча. Сделать ставку на португальскую команду можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.