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«Бернли» — «МК Донс». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

09 января 2021, 11:40

«Бернли» является фаворитом матча с «МК Донс». Как это отразится на итоговом счете на табло в грядущем противостоянии?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.794.91
Fonbet Live! 100.00 6.30 1.11
Мелбет 1.58 4.14 5.55

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила следующие котировки на это противостояние. Победу «Бернли» можно взять за 1,76, ничья находится на значении 3,85, а победа «МК Донс» доступна на значении 4,50.

Тотал в этой игре установлен на отметке 2,5 гола. Больше можно взять за 1,90, а меньше доступно за 2,00.

Форма команд

«Бернли» во всех своих матчах строит свою игру от обороны. Практически никто не рискует при переходе из обороны в атаку. В Кубке Англии наверняка команда отойдет от столь оборонительной формации игры. «Бернли» в последней встрече в АПЛ сумел переиграть «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Эта победа позволила подняться на 16-е место в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

«МК Донс» выступает в Лиге Один. Команда является середняком, расположившись на 16-м месте. В двух последних встречах удалось справиться со всеми соперниками и несколько улучшить свое турнирное положение.

Информация для ставок

  • «Бернли» выиграл три из четырех последних домашних игр
  • «МК Донс» победил в пяти из 10 последних выездных поединков
  • В четырех последних очных противостояниях команд «Бернли» одерживал победы

Прогноз

«Бернли» превосходит соперника в классе. Мы предлагаем сыграть победу хозяев поля. «МК Донс» окажет достойное сопротивление в матче, но получить реальные шансы в борьбе за результат не удастся. Наша ставка победа «Бернли» за 1,76.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Челси» — «Моркамб».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.794.91
Fonbet Live! 100.00 6.30 1.11
Мелбет 1.58 4.14 5.55
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STVA 1
STVA 1
09 января в 11:41
Хозяева должны побеждать
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