«Бернли» — «МК Донс». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

1610181601

09 января 2021, 11:40

«Бернли» является фаворитом матча с «МК Донс». Как это отразится на итоговом счете на табло в грядущем противостоянии?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила следующие котировки на это противостояние. Победу «Бернли» можно взять за 1,76, ничья находится на значении 3,85, а победа «МК Донс» доступна на значении 4,50.

Тотал в этой игре установлен на отметке 2,5 гола. Больше можно взять за 1,90, а меньше доступно за 2,00.

Форма команд

«Бернли» во всех своих матчах строит свою игру от обороны. Практически никто не рискует при переходе из обороны в атаку. В Кубке Англии наверняка команда отойдет от столь оборонительной формации игры. «Бернли» в последней встрече в АПЛ сумел переиграть «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Эта победа позволила подняться на 16-е место в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

«МК Донс» выступает в Лиге Один. Команда является середняком, расположившись на 16-м месте. В двух последних встречах удалось справиться со всеми соперниками и несколько улучшить свое турнирное положение.

Информация для ставок

«Бернли» выиграл три из четырех последних домашних игр

«МК Донс» победил в пяти из 10 последних выездных поединков

В четырех последних очных противостояниях команд «Бернли» одерживал победы

Прогноз

«Бернли» превосходит соперника в классе. Мы предлагаем сыграть победу хозяев поля. «МК Донс» окажет достойное сопротивление в матче, но получить реальные шансы в борьбе за результат не удастся. Наша ставка победа «Бернли» за 1,76.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Челси» — «Моркамб».