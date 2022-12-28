«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.12.2022)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Беттиса», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
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сегодня, 21:15
Также в линии букмекеры предлагают 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Бетис» в последних пяти турах выиграл лишь один раз, что откинуло команду на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла и по дополнительным характеристикам он уступает сразу двум соперника, среди которых и «Атлетик». Это говорит о том, что игра будет очень принципиальной и неуступчивой. В прошлой товарищеской встрече «Бетис» уступил «Аталанте» (0:3), а ранее разошелся миром с «Интером» (1:1).
«Атлетик» также с боями прорывается вверху турнирной таблицы и занимает четвертое место за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей. Коллектив очень хочет пробиться в еврокубки и в этом сезоне у них будут неплохие шансы по мнению экспертов. В прошлом матче «Атлетик» обыграл «Сестао» (1:0) в рамках кубка Испании, а ранее в товарищеском поединке переиграл «Удинезе» (1:0).
Информация для ставок
- «Бетис» смог победить лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетик» выиграл четыре последних выездных встречи
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Атлетик» выиграл три выездных матча из последних десяти против «Бетиса»
Прогноз
Команды идут в лидирующей группе, но не отличаются стабильностью. Предлагаем не рисковать с определением победителя и сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.