«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.12.2022)

1672256821

вчера, 22:47

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Беттиса», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Бетис» в последних пяти турах выиграл лишь один раз, что откинуло команду на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла и по дополнительным характеристикам он уступает сразу двум соперника, среди которых и «Атлетик». Это говорит о том, что игра будет очень принципиальной и неуступчивой. В прошлой товарищеской встрече «Бетис» уступил «Аталанте» (0:3), а ранее разошелся миром с «Интером» (1:1).

«Атлетик» также с боями прорывается вверху турнирной таблицы и занимает четвертое место за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей. Коллектив очень хочет пробиться в еврокубки и в этом сезоне у них будут неплохие шансы по мнению экспертов. В прошлом матче «Атлетик» обыграл «Сестао» (1:0) в рамках кубка Испании, а ранее в товарищеском поединке переиграл «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

«Бетис» смог победить лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетик» выиграл четыре последних выездных встречи

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетик» выиграл три выездных матча из последних десяти против «Бетиса»

Прогноз

Команды идут в лидирующей группе, но не отличаются стабильностью. Предлагаем не рисковать с определением победителя и сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.