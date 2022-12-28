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«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.12.2022)

вчера, 22:47
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Беттиса», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.853.462.61
Мелбет 2.91 3.46 2.61

Также в линии букмекеры предлагают 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Бетис» в последних пяти турах выиграл лишь один раз, что откинуло команду на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла и по дополнительным характеристикам он уступает сразу двум соперника, среди которых и «Атлетик». Это говорит о том, что игра будет очень принципиальной и неуступчивой. В прошлой товарищеской встрече «Бетис» уступил «Аталанте» (0:3), а ранее разошелся миром с «Интером» (1:1).

«Атлетик» также с боями прорывается вверху турнирной таблицы и занимает четвертое место за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей. Коллектив очень хочет пробиться в еврокубки и в этом сезоне у них будут неплохие шансы по мнению экспертов. В прошлом матче «Атлетик» обыграл «Сестао» (1:0) в рамках кубка Испании, а ранее в товарищеском поединке переиграл «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

  • «Бетис» смог победить лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Атлетик» выиграл четыре последних выездных встречи
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Атлетик» выиграл три выездных матча из последних десяти против «Бетиса»

Прогноз

Команды идут в лидирующей группе, но не отличаются стабильностью. Предлагаем не рисковать с определением победителя и сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.57 1.81 2.10 1.42 3.03
Мелбет 1.80 2.18
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:55
Думаю что скатают ничейку!
Гость
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