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«Бетис» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (05.03.2023)

сегодня, 09:54
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Испания. Примера 2022/2023
Бетис
Реал
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
- : -
05 марта 2023, 23:00
воскресенье
НичьяВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.633.951.78
Лига Ставок 4.50 3.80 1.80

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бетис» после неудачной серии в чемпионате смогла набрать девять очков в последних трех турах и выйти на пятое место. Команда имеет в активе 40 баллов и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В поединке с «Реалом» вряд ли хозяева будут доминировать на поле, но при качественной игре в обороне, подопечные Пеллегрини будут иметь шансы на успех. В прошлом туре «Бетис» обыграл на выезде «Эльче» (3:2), а ранее команда одолела «Вальядолид» (2:1).

«Реал» проиграл первы матч полуфинала кубка Испании «Барселоне» (0:1) и теперь ему надо отыгрываться в ответной встрече. Что касается Ла Лиги, то тут тоже не все зависит от королевского клуба, ведь она занимает только второе место и проигрывает той же «Барселоне» семь пунктов. В прошлом поединке чемпионата «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а ранее разгромил в гостях «Ливерпуль» (5:2).

Информация для ставок

  • «Бетис» выиграл три последних поединка в чемпионате Испании
  • «Реал» Мадрид проиграл только две встречи из десяти последних
  • «Бетис» не может выиграть у мадридского клуба уже пять матчей подряд
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Команды в последнее время мало забивают в личных встречах, и мы предлагаем в этот раз также выбрать подобный исход. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.42 2.04 1.85 1.58 2.48
Лига Ставок 2.90 1.40 1.95 1.83 1.54 2.42
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