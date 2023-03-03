«Бетис» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (05.03.2023)

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сегодня, 09:54

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бетис» после неудачной серии в чемпионате смогла набрать девять очков в последних трех турах и выйти на пятое место. Команда имеет в активе 40 баллов и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В поединке с «Реалом» вряд ли хозяева будут доминировать на поле, но при качественной игре в обороне, подопечные Пеллегрини будут иметь шансы на успех. В прошлом туре «Бетис» обыграл на выезде «Эльче» (3:2), а ранее команда одолела «Вальядолид» (2:1).

«Реал» проиграл первы матч полуфинала кубка Испании «Барселоне» (0:1) и теперь ему надо отыгрываться в ответной встрече. Что касается Ла Лиги, то тут тоже не все зависит от королевского клуба, ведь она занимает только второе место и проигрывает той же «Барселоне» семь пунктов. В прошлом поединке чемпионата «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а ранее разгромил в гостях «Ливерпуль» (5:2).

Информация для ставок

«Бетис» выиграл три последних поединка в чемпионате Испании

«Реал» Мадрид проиграл только две встречи из десяти последних

«Бетис» не может выиграть у мадридского клуба уже пять матчей подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Команды в последнее время мало забивают в личных встречах, и мы предлагаем в этот раз также выбрать подобный исход. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.