«Бирмингем» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Сток Сити». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно с коэффициентом 2.6. Победа «Бирмингема» оценивается в 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.78. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Бирмингем» не очень радует болельщиков своими результатами и старается держаться как можно дальше от зоны вылета. На данный момент клуб занимает 19 место с 27 очками и может с отрывом в семь пунктов чувствовать себя в относительной безопасности. В прошлом туре «Бирмингем» уступил «Сток Сити» (1:3), а ранее поделил очки с «Плимутом» (3:3).

«Бристоль Сити» после неудачных матчей вернулся на победный пусть и старается как можно ближе подтянуться к зоне плей-офф. Команда расположилась уже на восьмом месте с 35 баллами и отстает сразу от двух конкурентов всего на один пункт. В случае выездной победы гости с большой вероятностью поднимутся выше в турнирной таблице. Два последних матча «Бристоль Сити» завершились победами над «Уотфордом» (4:1) и «Халлом» (2:1).

Информация для ставок

«Бирмингем» выиграл лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бристоль Сити» проиграл пять выездных поединков на выезде

«Бирмингем» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бристоль Сити»

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бирмингем» нуждается в очках, чтобы обезопасить себя от вылета в низший дивизион. Предлагаем сделать ставку на хозяев в этом матче по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.