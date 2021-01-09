«Блэкпул» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

1610185693

09 января 2021, 12:48

«Блэкпул» попробует воспользоваться не лучшей формой «Вест Бромвича» и зацепится за положительный для себя результат.

Ставки букмекеров

Аналитики Бетсити определились со своими котировками в этом поединке. Сыграть победу «Блэкпула» можно за 3,38, ничья находится на значении 3,54, а триумф команды гостей можно взять за 2,12.

В тотале без сюрпризов и все классически – 2,5 мяча. Больше доступно за 1,95, а меньше за 1,94.

Форма команд

«Блэкпул» уступил в двух последних поединках Лиги Один. Команда опустилась на 13-е место в турнирной таблице. Клуб постоянно защищается, практически не рискуя при переходе из обороны в атаку.

«Вест Бромвич» проиграл «Лидсу» и «Арсеналу» с общим счетом 0:9. По этой причине подопечные Славена Билича опустились в зону вылета. В Кубке Англии наверняка команда будет задействовать ротацию состава.

Информация для ставок

«Блэкпул» выиграл пять из шести последних домашних матчей

«Вест Бромвич» не выигрывает в гостях на протяжении одиннадцати выездных поединков

В шести последних очных противостояниях команд зафиксированы следующие результаты – пять побед «Вест Бромвича» и один триумф «Блэкпула»

Прогноз

Мы считаем, что гости сумеют подойти к грядущему противостоянию в хорошей игровой форме, что поможет команде шагнуть в следующий раунд соревнований. Не исключаем овертайм или даже пенальти, но гости пройдут дальше. Котировка на выход в четвертый раунд Кубка Англии на «Вест Бромвич» — 1,60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Челси» — «Моркамб».