ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Блэкпул» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

09 января 2021, 12:48

«Блэкпул» попробует воспользоваться не лучшей формой «Вест Бромвича» и зацепится за положительный для себя результат.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.562.05
Fonbet Live! 9.50 1.30 5.50

Ставки букмекеров

Аналитики Бетсити определились со своими котировками в этом поединке. Сыграть победу «Блэкпула» можно за 3,38, ничья находится на значении 3,54, а триумф команды гостей можно взять за 2,12.

В тотале без сюрпризов и все классически – 2,5 мяча. Больше доступно за 1,95, а меньше за 1,94.

Форма команд

«Блэкпул» уступил в двух последних поединках Лиги Один. Команда опустилась на 13-е место в турнирной таблице. Клуб постоянно защищается, практически не рискуя при переходе из обороны в атаку.

«Вест Бромвич» проиграл «Лидсу» и «Арсеналу» с общим счетом 0:9. По этой причине подопечные Славена Билича опустились в зону вылета. В Кубке Англии наверняка команда будет задействовать ротацию состава.

Информация для ставок

  • «Блэкпул» выиграл пять из шести последних домашних матчей
  • «Вест Бромвич» не выигрывает в гостях на протяжении одиннадцати выездных поединков
  • В шести последних очных противостояниях команд зафиксированы следующие результаты – пять побед «Вест Бромвича» и один триумф «Блэкпула»

Прогноз

Мы считаем, что гости сумеют подойти к грядущему противостоянию в хорошей игровой форме, что поможет команде шагнуть в следующий раунд соревнований. Не исключаем овертайм или даже пенальти, но гости пройдут дальше. Котировка на выход в четвертый раунд Кубка Англии на «Вест Бромвич» — 1,60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Челси» — «Моркамб».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.562.05
Fonbet Live! 9.50 1.30 5.50
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
09 января в 12:49
Вест Бромвич хоть и с напрягом, но выиграет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100