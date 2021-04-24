ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Боавишта» — «Маритиму»: прогноз на матч Примейры (25.04.21)

вчера, 21:28

В 29-м туре чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле сыграет против «Маритиму». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.583.50
Лига Ставок 2.17 3.15 3.50
Фонбет 2.15 3.40 3.40
Мелбет 2.19 3.30 3.48
BetBoom 2.08 3.30 3.55

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Боавишты» в предстоящем матче. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.19. Заключить пари на ничейный исход можно по котировке 3.30, а гостевая победа «Маритиму» находится на отметке 3.48.

Согласно линии, которую выставил букмекер, много забитых голов в этом противостоянии ожидать не стоит. Ставки на ТМ(2,5) идут за 1.64, ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Боавишта» балансирует возле зоны вылета в турнирной таблице чемпионата Португалии, занимая 15-е место. В активе команды 28 набранных очков: шесть побед, 10 ничьих и 12 поражений.

В прошлом туре лиги «Боавишта» уступила в гостях «Браге» (1:2). До этого команда взяла семь баллов в противостояниях с «Пасуш де Феррейра» (2:0), «Риу Аве» (3:3) и «Белененсешем» (2:0).

«Маритиму» возглавляет тройку худших команд португальской лиги, набрав 27 баллов. В текущей кампании команда одержала восемь побед и три ничьи, потерпев 17 поражений. Последние успехи команды связаны с домашними победами над «Фаренсе» (1:0) и «Риу Аве» (1:0), между которыми команда уступила в гостях «Белененсешу» (0:2).

Информация для ставок

• В 5 прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(2,5)
• «Маритиму» не пропускал голы в 5 из 7 предыдущих гостевых игр против «Боавишты»
• В 4 прошлых матчах «Маритиму» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Боавишта» и «Маритиму» являются соседями по турнирной таблице и прямыми конкурентами. В этой игре обе команды попробуют сыграть на максимальный результат, но для этого нужно надежно обороняться. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.79 1.60 2.46
Лига Ставок 2.03 1.73 1.57 2.31
Мелбет 1.64 2.39
1XBET 2.08 1.75 1.64 2.39 1.29 3.60
BetBoom 2.05 1.70 1.56 2.30 1.27 3.45
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 22:23
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Боавишта»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100