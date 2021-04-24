«Боавишта» — «Маритиму»: прогноз на матч Примейры (25.04.21)

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вчера, 21:28

В 29-м туре чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле сыграет против «Маритиму». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Боавишты» в предстоящем матче. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.19. Заключить пари на ничейный исход можно по котировке 3.30, а гостевая победа «Маритиму» находится на отметке 3.48.

Согласно линии, которую выставил букмекер, много забитых голов в этом противостоянии ожидать не стоит. Ставки на ТМ(2,5) идут за 1.64, ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Боавишта» балансирует возле зоны вылета в турнирной таблице чемпионата Португалии, занимая 15-е место. В активе команды 28 набранных очков: шесть побед, 10 ничьих и 12 поражений.

В прошлом туре лиги «Боавишта» уступила в гостях «Браге» (1:2). До этого команда взяла семь баллов в противостояниях с «Пасуш де Феррейра» (2:0), «Риу Аве» (3:3) и «Белененсешем» (2:0).

«Маритиму» возглавляет тройку худших команд португальской лиги, набрав 27 баллов. В текущей кампании команда одержала восемь побед и три ничьи, потерпев 17 поражений. Последние успехи команды связаны с домашними победами над «Фаренсе» (1:0) и «Риу Аве» (1:0), между которыми команда уступила в гостях «Белененсешу» (0:2).

Информация для ставок

• В 5 прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

• «Маритиму» не пропускал голы в 5 из 7 предыдущих гостевых игр против «Боавишты»

• В 4 прошлых матчах «Маритиму» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Боавишта» и «Маритиму» являются соседями по турнирной таблице и прямыми конкурентами. В этой игре обе команды попробуют сыграть на максимальный результат, но для этого нужно надежно обороняться. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.