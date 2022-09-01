«Бохум» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

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вчера, 12:20

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.35, в то время как победа «Бохума» котируется по коэффициенту 2.85. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.65.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.25).

Форма команд

«Бохум» на данный момент остается единственной командой в Бундеслиге, которая еще не набирала очков. Такие результаты огорчают болельщиков и руководство, поэтому коллективу нужны кардинальные изменения, чтобы сдвинуться с последнего места. В прошлом туре «Бохум» на выезде уступил «Фрайбургу», а ранее был разгромлен на своем стадионе «Баварией» (0:7).

«Вердер» судя по результатам стартовых туров, неплохо себя чувствует после возвращения в Бундеслигу. Клуб из Бремена набрал пять баллов и проиграл всего один матч. Тем не менее, коллективу нельзя расслабляться и в игре с последней командой таблицы очень важно набрать очки. Два последних матча «Вердера» завершились поражением от «Айнтрахта» Ф (3:4) и феерической победой над «Боруссией» Д (3:2) на последних минутах матча.

Информация для ставок

«Бохум» проиграл четыре последних матча в чемпионате Германии

Девять последних встреч «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» выиграл три последних матча у «Бохума»

Прогноз

«Бохум» испытывает большие проблемы с результатами и пока не видно за счет чего клуб может их решить. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на победу «Вердера» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.