«Бохум» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (14.01.2024)

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вчера, 10:01

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.75, в то время как победа «Бохума» будет стоить 2.25. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.1.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 2.3). Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Бохум» в последних матчах добивается неплохих результатов, что позволило команде покинуть зону вылета. На данный момент в активе клуба 16 очков и текущее 14 место, как и у «Вердера», который опережает лишь по дополнительным показателям. В случае победы хозяева как минимум поднимутся на одну ступеньку и получат уверенность в своих силах. В прошлом туре «Бохум» проиграл на выезде «Байеру» (0:4), а в товарищеских матчах обыграл «Витесс» (2:0) и «Гронинген» (2:1).

Бременский клуб не блещет результатами, но после возвращения из второй Бундеслиги, мало кто этого ждет. «Вердер» как и его оппонент набрал 16 баллов и старается не оказаться рядом с зоной вылета. Поединок с прямым конкурентом очень важен для гостей, которые приложат все силы, чтобы сыграть как можно лучше и порадовать болельщиков. Два последних матча «Вердера» завершились товарищеским поражением от «Айнтрахта» Брауншвейг (1:3) и ничьей с «РБ Лейпциг» (1:1).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вердер» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд

«Бохум» проиграл пять последних матчей бременскому клубу

Прогноз

«Бохум» исторически плохо играет с «Вердером», но в этот раз коллектив вряд ли даст себя обыграть. Предлагаем сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.