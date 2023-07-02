«Бока Хуниорс» — «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2023)

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вчера, 21:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бока Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Выбрать победителем «Сармьенто» можно по коэффициенту 5.8 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.53.

Форма команд

«Бока Хуниорс» не очень удачно выступает в нынешнем сезоне Суперлиги Аргентины и даже не входит в зону плей-офф. Команда занимает 14 место в турнирной таблице и смогла набрать 28 баллов, а уступает «Сармьенто» лишь по худшей разнице забитых и пропущенных мячей. Победа в этой встрече может поднять легендарный клуб сразу на несколько позиций. В прошлом матче кубка Либертадорес завершились победой над «Монагасом» (4:0), а ранее с тем же счетом уступил на выезде «Годой-Крус» в чемпионате (0:4).

«Сармьенто» находится в похожей ситуации с «Бока Хуниорс» и чтобы войти в зону плей-офф, коллективу следует приложить немало усилий. Команда набрала 28 очков и находится на 13 строчке турнирной таблицы Суперлиги Аргентины. В предстоящей встрече на выезде гостям будет непросто, но моменты у ворот соперника они определенно будут иметь. Два последних матча «Сармьенто» крупно переиграл «Атлетико» Тукуман (4:1), а ранее уступил на выезде «Индепендьенте» (0:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти последних матчей «Сарьменто» завершились ничейным результатом

Пять поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бока Хуниорс» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сармьенто»

Прогноз

«Бока Хуниорс» постарается добыть победу на своем стадионе и улучшить свое турнирное положение. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.