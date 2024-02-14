«Болонья» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (14.02.2024)

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сегодня, 10:11

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 2.13, в то время как победа гостей будет стоить 3.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.3.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.68). Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Болонья» вновь начала побеждать после неудачной серии из пяти поединков. Команда идет на пятом месте с 39 баллами и отстает от четвертой позиции всего на три пункта. Хозяева имеют хорошую возможность воспользоваться неуверенностью в игре «Фиорентины» и на своем поле постараться набрать максимум очков. Два последних матча «Болонья» смогла выиграть у «Лечче» (4:0) и «Сассуоло» (4:2).

«Фиорентина» провалила целый ряд матчей, но разгромная победа в последнем туре над «Фрозиноне» (5:1) оставляет болельщикам надежду на лучшее. «Фиалки» идет на седьмом месте с 37 очками и отстают от нынешнего соперника на два пункта, поэтому победа гарантирует им как минимум подняться на ступеньку выше. В еще одной встрече в рамках Серии А «Фиорентина» проиграла на выезде «Лечче» (2:3).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах на своем стадионе

«Фиорентина» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Пять из семи матчей между клубами завершили исходом «обе заюьют»

Прогноз

Обе команды максимально настроены на хороший результат, поэтому существует большая вероятность, что они смогут минимум по разу отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.