«Болонья» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.12.2021)

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вчера, 12:39

В 15-м туре чемпионата Италии «Рома» приедет в гости к «Болонье». Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу «Ромы» предлагает коэффициент 2.3, а победа хозяев будет стоить 3.1. В случае мирового соглашения между командами, сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.76 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.14).

Форма команд

Римский клуб после пары неприятных поражений в чемпионате Италии снова стал набирать очки и вышел на пятое место с 25 очками. Команда имеет отрыв от ближайшего оппонента в четыре балла и может чувствовать себя достаточно спокойно. В поединке с «Болоньей» клубу Жозе Моуриньо не смогут помочь три травмированных футболиста, а состояние еще двух исполнителей под вопросом. Последние два матча в Серии А «Рома» выиграла у «Торино» (1:0) и «Дженоа» (2:0).

«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и чередует победы с поражениями. В последних пяти встречах клуб набрал девять очков, что является неплохим результатом. Это позволило команде выйти на девятое место с 21 очком, уступая еще трем соперникам только по дополнительным показателям в турнире. В прошлой игре чемпионата «Болонья» обыграла на выезде «Специю» (1:0), а ранее проиграла на своем поле «Венеции» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Рома» забивала в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах, проведенных на выезде

«Болонья» проиграла четыре из пяти последних поединков с римским клубом

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Болонья» считается непростым соперником и забрать максимум очков на ее стадионе будет довольно проблематично. Предлагаем выбрать результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.76.