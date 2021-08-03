«Бордо» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

В рамках стартового тура чемпионата Франции «Бордо» на домашней арене примет «Клермон». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 8 августа 2021 года.
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08 августа 2021, 16:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Симпатии букмекеров в этом матче на стороне хозяев поля. Заключить пари на победу «Бордо» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.08, ничья идет по котировке 3.56, а победу «Клермона» можно сыграть за 3.78.
Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.
Форма команд
Прошлый сезон в Лиге 1 «Бордо», который недавно возглавил тренер команды-сенсации Евро-2020, провел неудачно. Клуб находился на грани банкротства, но финансовые проблемы удалось уладить. На финише чемпионата «жирондинцы» одержали три победы, что позволило им избежать борьбы за выживание и завершить кампанию на 12-й строчке рейтинга.
Два заключительных спарринга на летних сборах «Бордо» завершил вничью, разойдясь миром с «Лорьяном» и «Труа» (1:1).
«Клермон» дебютирует в элите французского футбола. В последнем розыгрыше Лиги 2 клуб завоевал серебряные медали, получив прямое повышение в классе. По ходу чемпионата «Клермон» оформил 21 победу и девять ничьих, проиграв соперникам восемь поединков.
В последних контрольных поединках команда смогла победить «Сент-Этьен» (3:2) и «Нант» (2:1).
Информация для ставок
• В 2017 году «Бордо» победил «Клермон» в кубковой встрече (1:0)
• «Бордо» проиграл 5 из 8 прошлых официальных поединков на своем поле
• «Клермон» забивал минимум 1 гол в 4 предыдущих гостевых поединках
Прогноз
«Клермон» неплохо себя проявил на фоне представителей Лиги 1 в контрольных играх. В дебютном матче элитного дивизиона скромный клуб попробует удивить более опытного соперника, который переживает не лучшие времена. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.