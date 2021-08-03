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«Бордо» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

вчера, 17:59

В рамках стартового тура чемпионата Франции «Бордо» на домашней арене примет «Клермон». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 8 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.473.79
Лига Ставок 2.02 3.50 3.85
Фонбет 2.00 3.40 3.85
Мелбет 2.10 3.60 3.82
1XBET 2.10 3.60 3.82

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне хозяев поля. Заключить пари на победу «Бордо» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.08, ничья идет по котировке 3.56, а победу «Клермона» можно сыграть за 3.78.

Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Прошлый сезон в Лиге 1 «Бордо», который недавно возглавил тренер команды-сенсации Евро-2020, провел неудачно. Клуб находился на грани банкротства, но финансовые проблемы удалось уладить. На финише чемпионата «жирондинцы» одержали три победы, что позволило им избежать борьбы за выживание и завершить кампанию на 12-й строчке рейтинга.

Два заключительных спарринга на летних сборах «Бордо» завершил вничью, разойдясь миром с «Лорьяном» и «Труа» (1:1).

«Клермон» дебютирует в элите французского футбола. В последнем розыгрыше Лиги 2 клуб завоевал серебряные медали, получив прямое повышение в классе. По ходу чемпионата «Клермон» оформил 21 победу и девять ничьих, проиграв соперникам восемь поединков.

В последних контрольных поединках команда смогла победить «Сент-Этьен» (3:2) и «Нант» (2:1).

Информация для ставок

• В 2017 году «Бордо» победил «Клермон» в кубковой встрече (1:0)
• «Бордо» проиграл 5 из 8 прошлых официальных поединков на своем поле
• «Клермон» забивал минимум 1 гол в 4 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

«Клермон» неплохо себя проявил на фоне представителей Лиги 1 в контрольных играх. В дебютном матче элитного дивизиона скромный клуб попробует удивить более опытного соперника, который переживает не лучшие времена. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.63 1.76 2.17
Лига Ставок 2.37 1.57 1.73 2.08 1.38 3.00
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
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wh8jw9vjbk6x
wh8jw9vjbk6x
вчера в 18:35
Футбольный клуб Бордо одержит победу.
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