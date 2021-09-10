«Бордо» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

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сегодня, 15:12

В 5 туре чемпионата Франции «Бордо» на домашней арене сыграет против «Ланса». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на поединок, который состоится 12 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этой встрече идет «Ланс». Поставить на победу гостей букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 2.32, за ничью предложена котировка 3.56, а победа «Бордо» оценивается в 3.19.

Аналитики также небольшое преимущество отводят низовому формату игры. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Футболисты «Бордо» еще не знают вкуса побед в новом сезоне французской Лиги 1. Команда потерпела два поражения, проиграв «Клермону» (0:2) и «Ницце» (0:4), а два зачетных пункта ей удалось оформить в ничейных поединках с «Марселем» (2:2) и «Анже» (1:1). На данный момент «Бордо» базируется на втором снизу месте турнирной таблицы.

У «Ланса» результаты в новом розыгрыше Лиги 1 намного лучше. Красно-желтые идут на шестом месте рейтинга, набрав за четыре тура шесть очков. Самый значимый успех «Ланса» в текущем чемпионате – это гостевая победа над «Монако» (1:0). В остальных играх команда разошлась миром с «Ренном» (1:1), «Сент-Этьеном» (2:2) и «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

«Ланс» забивал минимум два гола в 3 прошлых матчах Лиги 1

«Ланс» не проигрывал в 5 предыдущих поединках чемпионата

В 5 предыдущих играх между «Бордо» и «Лансом» проходила ставка ТБ (2,5)

Прогноз