«Борнмут» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

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вчера, 10:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Борнмута» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Борнмут» набрал всего три очка в новом сезоне и если так все продолжится, у команды могут быть серьезные проблемы в середине сезона. Коллектив занимает 17 место и в предстоящей игре с «Арсеналом» вряд ли может рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. В прошлом туре чемпионата Англии «Борнмут» на выезде проиграл «Брайтону» (1:3), а ранее поделил очки с нестабильным «Челси» (0:0).

«Арсенал» уже пару раз потерял очки в новом сезоне АПЛ , однако команду рано списывать с претендентов на чемпионство. «Канониры» занимают пятое место с 14 баллами и уступают «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям. В игре с аутсайдером от гостей болельщики ожидают уверенной победы, которая, возможно, поможет улучшить турнирное положение. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) и разгромом ПСВ в Лиге Чемпионов (4:0).

Информация для ставок

«Борнмут» смог выиграть лишь три игры из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» не знает поражений в десяти последних встречах во всех турнирах

«Борнмут» проиграл восемь из десяти последних матчей «Арсеналу»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» всегда забивает своему нынешнему оппоненту и обязан побеждать, если хочет побороться за высокие места. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.