«Борнмут» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 44-й тур второго по силе дивизиона Англии. «Борнмут» ждет в гости «Брентфорд». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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0 : 1
завершен
сегодня, 14:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Брентфорда» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.
Форма команд
«Борнмут» находится в отличной форме и идет на третьем месте в чемпионате. Команда имеет победную серию из нескольких матчей, но отставание от «Уотфорда», идущего вторым, составляет восемь очков, которые отыграть за оставшееся количество туров практически невозможно. Тем не менее команда будет участвовать в плей-офф турнира за право выхода в АПЛ. Последние два матча «Борнмута» выиграл — «Миллуолл» (4:1) и «Норвич» (3:1).
«Брентфорд» занимает пятое место в таблице и продолжает борьбу за плей-офф. Команда давно не проигрывала, но большинство игр сыграла вничью. За несколько туров до конца сезона у коллектива хорошие шансы попасть в плей-офф и побороться за выход в АПЛ. В последних двух матчах «Брентфорда» была зафиксирована ничья с «Кардиффом» (1:1) и «Миллуоллом» (0:0).
Информация для ставок
- «Борнмут» выиграл последние шесть матчей в чемпионате
- Шесть из семи последних матчей «Брентфорда» закончились ничейным результатом
- Три последних матча между клубами (включая товарищеский поединок) закончились исходом «обе забьют»
- «Борнмут» выиграл три из четырех последних домашних поединков против «Брентфорда»
Прогноз
Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной. У каждой команды будут шансы отличиться. Предлагаем остановить свой выбор на ставке «обе забьют». Сделать ее можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75. Если вы хотите рискнуть, альтернативным вариантом будет служить ставка на ничью по коэффициенту 3.35.
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