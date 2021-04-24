«Борнмут» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

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сегодня, 00:33

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 44-й тур второго по силе дивизиона Англии. «Борнмут» ждет в гости «Брентфорд». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Брентфорда» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Форма команд

«Борнмут» находится в отличной форме и идет на третьем месте в чемпионате. Команда имеет победную серию из нескольких матчей, но отставание от «Уотфорда», идущего вторым, составляет восемь очков, которые отыграть за оставшееся количество туров практически невозможно. Тем не менее команда будет участвовать в плей-офф турнира за право выхода в АПЛ . Последние два матча «Борнмута» выиграл — «Миллуолл» (4:1) и «Норвич» (3:1).

«Брентфорд» занимает пятое место в таблице и продолжает борьбу за плей-офф. Команда давно не проигрывала, но большинство игр сыграла вничью. За несколько туров до конца сезона у коллектива хорошие шансы попасть в плей-офф и побороться за выход в АПЛ . В последних двух матчах «Брентфорда» была зафиксирована ничья с «Кардиффом» (1:1) и «Миллуоллом» (0:0).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл последние шесть матчей в чемпионате

Шесть из семи последних матчей «Брентфорда» закончились ничейным результатом

Три последних матча между клубами (включая товарищеский поединок) закончились исходом «обе забьют»

«Борнмут» выиграл три из четырех последних домашних поединков против «Брентфорда»

Прогноз

Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной. У каждой команды будут шансы отличиться. Предлагаем остановить свой выбор на ставке «обе забьют». Сделать ее можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75. Если вы хотите рискнуть, альтернативным вариантом будет служить ставка на ничью по коэффициенту 3.35.

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