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«Борнмут» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

сегодня, 12:00
Фулхэм

Ставки букмекеров

«Борнмут» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.6. На успех «Фулхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75, в то время как ничья стоит 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.623.432.83
Лига Ставок 2.65 3.20 2.85

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.05. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько ниже противоположного исхода и составляет 1.77.

Форма команд

«Борнмут» набрал шесть очков в пяти последних встречах АПЛ, но они не помогли клубу покинуть зону вылета. На данный момент команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 24 балла, что на один пункт меньше, чем у «Лестера», идущего на спасительном 17-м месте. Два последних матча «Борнмута» в чемпионате Англии завершились крупным поражением от «Астон Виллы» (0:3) и домашней победой с «Ливерпулем» (1:0).

«Фулхэм» после целой серии без поражений, проиграл уже три матча подряд, что настораживает болельщиков. Лондонский клуб занимает девятое место с 39 очками и побороться за зону еврокубков будет очень непросто, ведь сейчас все клубы нуждаются в баллах и выкладывают максимум сил на футбольном поле. В прошлом матче в рамках кубка ФА «Фулхэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3), а в АПЛ крупно уступил лидеру «Арсеналу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Фулхэм» забивал в восьми из десяти последних встречах
  • «Борнмут» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились вничью

Прогноз

Команды довольно часто играют вничью и в этот раз мы предполагаем подобное развитие поединка. Рекомендуем сделать выбор в пользу того, что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.01 1.42 2.80
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