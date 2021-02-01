«Борнмут» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

«Борнмут» встретится с «Шеффилд Уэнсдей» в рамках очередного тура Чемпионшипа.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в победе «Борнмута» с коэффициентом 1.47. Ничейный исход оценивают в 4.22, а победу «Шеффилда» в 7.10. Гости находятся не в той форме, чтобы навязать борьбу хозяевам поля. «Борнмут» очень хочет ворваться в АПЛ.
Форма команд
Нынешний сезон складывается для «Борнмута» очень хорошо. Команда идет на шестом месте, которое позволяет клубу претендовать на плей-офф для попадания в АПЛ. Свой последний поединок клуб проиграл в гостях «Редингу» со счетом 1:3.
«Шеффилд Уэнсдей» занимает 23-ю строчку в таблице Чемпионшипа. Это значит, что клуб не претендует даже на попадание в середину таблицы, команда может вылететь. Свой последний поединок «Шеффилд» выиграл со счетом 1:0, обыграв «Престон».
Информация для ставок
● У «Борнмута» одна победа в пяти матчах
● «Шеффилд» выиграл три из последних пяти матчей
● «Борнмут» забил 39 голов — один из лучших показателей
Прогноз
Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что в обоих таймах будет меньше 1,5 голов с коэффициентом 2.41. Несмотря на хорошую результативность хозяев поля, не стоит забывать о том, что гости не так хороши в атаке.