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«Борнмут» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

вчера, 11:12

«Борнмут» встретится с «Шеффилд Уэнсдей» в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.288.27
Fonbet 1.45 4.30 7.50

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Борнмута» с коэффициентом 1.47. Ничейный исход оценивают в 4.22, а победу «Шеффилда» в 7.10. Гости находятся не в той форме, чтобы навязать борьбу хозяевам поля. «Борнмут» очень хочет ворваться в АПЛ.

Форма команд

Нынешний сезон складывается для «Борнмута» очень хорошо. Команда идет на шестом месте, которое позволяет клубу претендовать на плей-офф для попадания в АПЛ. Свой последний поединок клуб проиграл в гостях «Редингу» со счетом 1:3.

«Шеффилд Уэнсдей» занимает 23-ю строчку в таблице Чемпионшипа. Это значит, что клуб не претендует даже на попадание в середину таблицы, команда может вылететь. Свой последний поединок «Шеффилд» выиграл со счетом 1:0, обыграв «Престон».

Информация для ставок

● У «Борнмута» одна победа в пяти матчах
● «Шеффилд» выиграл три из последних пяти матчей
● «Борнмут» забил 39 голов — один из лучших показателей

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что в обоих таймах будет меньше 1,5 голов с коэффициентом 2.41. Несмотря на хорошую результативность хозяев поля, не стоит забывать о том, что гости не так хороши в атаке.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.288.27
Fonbet 1.45 4.30 7.50
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:26
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Шеффилд Уэнсдей»
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