«Борнмут» — «Суонси». Прогноз на матч кубка ФА (25.01.2024)

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вчера, 15:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Суонси» оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Борнмут» проводит неплохой сезон, но в последнем туре крупное поражение в АПЛ от «Ливерпуля» расстроило болельщиков. Команда имеет хорошую возможность реабилитироваться в другом турнире и пройти соперника из Чемпионшипа, оформив выход в 1/8 финала. Еще в одной недавней встрече в рамках кубка ФА «Борнмут» на выезде оказался сильнее « КПР » (3:2).

«Суонси» совсем не блещет в Чемпионшипе и на данный момент занимает лишь 16 место в турнирной таблице. Кубок ФА дает возможность команде побороться за поздние стадии турнира и подарить надежду болельщикам, которые давно соскучились по АПЛ . Матч с «Борнмутом» осложняет и выездной статус поединка. В прошлом туре Чемпионшипа «Суонси» проиграл на своем поле «Саутгемптону» (1:3), а ранее поделил очки с «Бирмингемом» (2:2).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Борнмута» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Суонси» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Борнмут» выиграл три матча из пяти последних с «Суонси» при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В поединке между этими клубами очень часто бывают результативные матчи, и мы предполагаем, что в этот раз исключения не будет. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.