«Боруссия» М — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2024)

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вчера, 09:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. На ничейный результат можно поставить по 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Боруссия» М выглядит середняком Бундеслиги и не подает надежд на борьбу за высокие места. На данный момент коллектив располагается лишь на 11 месте с 20 баллами и опережает нынешнего соперника всего на один пункт. В случае победы команда не только увеличит расстояние от «Аугсбурга», но и поднимется на две позиции вверх. Два последних матча «Боруссии» М завершились победами над «Штутгартом» в чемпионате (3:1) и в товарищеской игре с «Гоу Эхед Иглс» (3:2).

«Аугсбург» очень редко побеждает, но имеет запас в семь очков перед зоной вылета, поэтому серьезных поводов для беспокойства пока не имеет. Команда смогла набрать 18 пунктов и очень хочет уехать с набранными баллами после этой встречи, хотя сделать это будет непросто. В прошлом туре Бундеслиги «Аугсбург» на последних минутах проиграл «Байеру» (0:1), а в товарищеском матче выиграл у «Хоффенхайма» (1:0).

Информация для ставок

«Аугсбург» проиграл всего три матча во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла восемь матчей из десяти последних на своем стадионе

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить с преимуществом хозяев и в конечном итоге они добьются хорошего результата. Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.