«Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

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вчера, 13:16

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Боруссии» Д, зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Д находится в неплохой форме и успешно выступает в Лиге Чемпионов, где уже имеет большие шансы на выход в плей-офф. Команда идет в группе лидеров Бундеслиги и занимает четвертое место с 15 очками, уступая «Баварии» лишь по дополнительным показателям. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Боруссия» Д разгромила на выезде «Севилью» (4:1), а в Бундеслиге проиграла «Кельну» (2:3).

«Бавария» смогла пережить период неудач в чемпионате и вновь выходит на свой уровень игры. В Лиге Чемпионов команда находится в шаге от победы в групповом турнире и еще не пропускала там за три поединка. В чемпионате коллектив расположился на третьем месте с отставанием от лидера на два пункта. Два последних поединка «Баварии» завершились разгромами «Виктории Пльзень» в Лиге Чемпионов (5:0) и «Байера» в чемпионате Германии (4:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Д проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах

Три последних выездных матча «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла восемь последних матчей с «Боруссией» Д во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей и «обе забьют»

Прогноз

В последних встречах между клубами, зрители всегда наблюдали большое количество мячей и этот поединок обещает быть результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Лига Ставок.