«Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

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сегодня, 16:37

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.12 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма», могут поставить по коэффициенту 3.05. Коэффициент на ничью составляет 3.95.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 1.98, в то время как низовой исход оценивается по 1.82. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Боруссия» М не смогла стабильно выступить в прошлом сезоне и осталась без еврокубков. Тем не менее, это может пойти команде на пользу, ведь параллельные турниры не будут отвлекать футболистов от цели занять высокое место в Бундеслиге. Предстоящий матч с «Хоффенхаймом» будет сложным, ведь соперник способен доставить проблемы любому клубу. В прошлой кубковой игре «Боруссия» М безжалостно разгромила «Оберахерн» (9:1), а ранее сыграла вничью в товарищеской игре с «Реал» Сосьедад (2:2).

«Хоффенхайм» провел хороший межсезонный сбор, где не уступил ни одного товарищеского матча. Конец прошлого года команда провалила, поэтому теперь надеется с новым боевым настроем начать добиваться результата со стартовых туров. В матче кубка Германии «Хоффенхайм» с трудом прошел «Редингхаузен» (2:0) в дополнительное время, а в товарищеском поединке обыграл «Верону» (3:2).

Информация для ставок

Девять из десяти домашних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Хоффенхайм» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла только один матч из пяти последних у «Хоффенхайма»

Пять поединков между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу и проводят результативные встречи, поэтому предлагаем не отходить от статистики и сделать подобный выбор. Поставить на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.