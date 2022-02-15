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«Боруссия» Д – «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.46. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.017.90
Фонбет 1.37 5.00 8.00
Мелбет 1.41 5.35 8.20
BetBoom 1.41 5.04 8.06

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Боруссия» Д качественно проводит нынешний сезон, изредка допуская осечки. Коллектив покинул Лигу Чемпионов, но имеет хорошую возможность как можно дальше пробиться в Лиге Европы, а может быть и замахнуться на победу в турнире. В Бундеслиге у «шмелей» все идет достаточно неплохо, а именно второе место в таблице с отставанием в шесть очков от лидера «Баварии». В прошлом туре «Боруссия» Д уверенно обыграла на выезде «Унион Берлин» (3:0), а ранее неожиданно крупно проиграли «Байеру» (2:5).

«Рейнджерс» получил себе соперника в плей-офф очень сложного и неудобного. Команда борется за принципиальное чемпионство с «Селтиком» и на данный момент команда занимает второе место с 62 очками, проигрывая один пункт. Тем не менее, шотландский коллектив приложит все усилия, чтобы оказать достойное сопротивление более именитому сопернику. Два последних матча «Рейнджерс» завершились победами над «Хибернианом» (2:0) и «Хартсом» (5:0).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Боруссия» Д одержала шесть побед
  • Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Боруссия» Д выиграла только один из трех домашних поединков с «Рейнджерсом»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и постарается решить исход противостояния уже в первом матче. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.91 1.27 2.40 1.61 1.88 2.00
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.47 1.64
Все комментарии
rg6cevntvykz
rg6cevntvykz
вчера в 13:02
Футбольный клуб «Боруссия» Д выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 12:55
Победа команды Боруссии с Азиатской форой (-1,5) в этом матче. Удачи
uucd9fj2ry77
uucd9fj2ry77
вчера в 11:10
Футбольный клуб «Боруссия» Д одержит победу.
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