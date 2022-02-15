«Боруссия» Д – «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.46. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Боруссия» Д качественно проводит нынешний сезон, изредка допуская осечки. Коллектив покинул Лигу Чемпионов, но имеет хорошую возможность как можно дальше пробиться в Лиге Европы, а может быть и замахнуться на победу в турнире. В Бундеслиге у «шмелей» все идет достаточно неплохо, а именно второе место в таблице с отставанием в шесть очков от лидера «Баварии». В прошлом туре «Боруссия» Д уверенно обыграла на выезде «Унион Берлин» (3:0), а ранее неожиданно крупно проиграли «Байеру» (2:5).

«Рейнджерс» получил себе соперника в плей-офф очень сложного и неудобного. Команда борется за принципиальное чемпионство с «Селтиком» и на данный момент команда занимает второе место с 62 очками, проигрывая один пункт. Тем не менее, шотландский коллектив приложит все усилия, чтобы оказать достойное сопротивление более именитому сопернику. Два последних матча «Рейнджерс» завершились победами над «Хибернианом» (2:0) и «Хартсом» (5:0).

Информация для ставок

«Рейнджерс» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Боруссия» Д одержала шесть побед

Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Боруссия» Д выиграла только один из трех домашних поединков с «Рейнджерсом»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и постарается решить исход противостояния уже в первом матче. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.