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Босния и Герцеговина – Черногория. Прогноз матча Лиги Наций (23.09.2022)

вчера, 14:07
Босния и Герцеговина

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы Черногории зайдет коэффициент 5.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.565.23
Лига Ставок 1.81 3.60 4.80
Мелбет 1.76 3.58 4.76
1XBET 1.76 3.58 4.76

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины не проиграла ни одного поединка в своей группе и закономерно идет на первом месте с восемью баллами в активе. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл, поэтому домашняя встреча с Черногорией очень важна для обеих сборных, ведь в ней выявится лидер квартета. В прошлой игре Босния и Герцеговина обыграла Финляндию (3:2), а ранее сыграла вничью с Черногорией (1:1).

Черногория также проводит неплохой турнир и набирала очки в трех из четырех турах Лиги Наций. На данный момент в активе команды семь очков, и чтобы обойти Боснию и Герцеговину, ей необходимо побеждать на выезде, что сделать будет не так просто. В прошлом туре сборная Черногории крупно обыграла на выезде Румынию (3:0), а немного ранее разошлась миром с Боснией и Герцеговиной на своем поле (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча Боснии и Герцеговины завершились исходом «обе забьют»
  • Босния и Герцеговина выиграла три последних домашних встречи подряд
  • Шесть последних матчей Черногории завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Три последних поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды будут играть на примерно равном уровне и постараются как можно дольше не пропускать. Вероятно, что это приведет к малому количеству забитых голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.68 2.27
Лига Ставок 2.25 1.63 1.67 2.17
Мелбет 1.69 2.24
1XBET 1.69 2.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:55
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:07
Удачи Черногорцам
Гость
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