Босния и Герцеговина – Черногория. Прогноз матча Лиги Наций (23.09.2022)

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вчера, 14:07

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы Черногории зайдет коэффициент 5.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины не проиграла ни одного поединка в своей группе и закономерно идет на первом месте с восемью баллами в активе. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл, поэтому домашняя встреча с Черногорией очень важна для обеих сборных, ведь в ней выявится лидер квартета. В прошлой игре Босния и Герцеговина обыграла Финляндию (3:2), а ранее сыграла вничью с Черногорией (1:1).

Черногория также проводит неплохой турнир и набирала очки в трех из четырех турах Лиги Наций. На данный момент в активе команды семь очков, и чтобы обойти Боснию и Герцеговину, ей необходимо побеждать на выезде, что сделать будет не так просто. В прошлом туре сборная Черногории крупно обыграла на выезде Румынию (3:0), а немного ранее разошлась миром с Боснией и Герцеговиной на своем поле (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча Боснии и Герцеговины завершились исходом «обе забьют»

Босния и Герцеговина выиграла три последних домашних встречи подряд

Шесть последних матчей Черногории завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды будут играть на примерно равном уровне и постараются как можно дольше не пропускать. Вероятно, что это приведет к малому количеству забитых голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.