Босния и Герцеговина – Исландия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

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сегодня, 09:45

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы Черногории зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины имеет хороших исполнителей, представленных в различных европейских чемпионатах, и имеет высокие амбиции на этот отбор к Евро 2024. На своем поле команда принимает Исландию, которая давно не показывает высоких результатов, но в отдельных матчах может быть опасна. В прошлой игре Лиги Наций сборная Боснии и Герцеговины крупно проиграла Румынии (1:4), а ранее обыграла Черногорию (1:0).

Исландия сейчас не выглядит такой грозной силой как на известном Евро 2016, но в любом отборе коллектив может выстрелить. Для этого нужен хороший старт и гостям очень важно, как минимум не проиграть в первом туре на выезде с одним из потенциальных конкурентов на выход из группы. Два последних матча сборной Исландии завершились поражением от Швеции (1:2) и ничьей с Эстонией (1:1) в исторических поединках.

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей Исландии в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Босния и Герцеговина проиграла только один матч из семи последних

Босния и Герцеговина выиграла четыре последних домашних поединка

Прогноз

Команды будут играть на примерно равном уровне и постараются как можно дольше не пропускать. Вероятно, что это приведет к малому количеству забитых голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.