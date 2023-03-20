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Босния и Герцеговина – Исландия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

сегодня, 09:45
Исландия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы Черногории зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.454.28
Лига Ставок 1.95 3.60 4.00
1XBET 1.87 3.54 4.34

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины имеет хороших исполнителей, представленных в различных европейских чемпионатах, и имеет высокие амбиции на этот отбор к Евро 2024. На своем поле команда принимает Исландию, которая давно не показывает высоких результатов, но в отдельных матчах может быть опасна. В прошлой игре Лиги Наций сборная Боснии и Герцеговины крупно проиграла Румынии (1:4), а ранее обыграла Черногорию (1:0).

Исландия сейчас не выглядит такой грозной силой как на известном Евро 2016, но в любом отборе коллектив может выстрелить. Для этого нужен хороший старт и гостям очень важно, как минимум не проиграть в первом туре на выезде с одним из потенциальных конкурентов на выход из группы. Два последних матча сборной Исландии завершились поражением от Швеции (1:2) и ничьей с Эстонией (1:1) в исторических поединках.

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей Исландии в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Босния и Герцеговина проиграла только один матч из семи последних
  • Босния и Герцеговина выиграла четыре последних домашних поединка

Прогноз

Команды будут играть на примерно равном уровне и постараются как можно дольше не пропускать. Вероятно, что это приведет к малому количеству забитых голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.65 1.70 2.20 1.34 3.28
Лига Ставок 2.23 1.64 1.67 2.17
1XBET 1.72 2.20
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 10:28
Ну что, первые матчи могут быть и первые неожиданности, но думаю что Исландия на такой подвиг не способна
Гость
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