Босния и Герцеговина – Люксембург. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 13:10

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. В случае победы Люксембурга зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины имеет лишь три балла после трех сыгранных матчей и шансов побороться за выход из группы осталось очень мало. В предстоящей встрече коллектив обязан обыгрывать своего соперника на родном стадионе и готовиться к более сложным встречам, где он не будет фаворитом, в отличие от этого футбольного вечера. Два последних матча Боснии и Герцеговины завершились поражениями на выезде от Португалии (0:3) и Словакии (0:2).

Люксембург занимает третье место с четырьмя очками, но положение команды крайне обманчиво. Коллектив ждут очень сложные поединки впереди и даже в предстоящей встрече шансов набрать очки немного. Тем не менее, гости постараются приложить максимум усилий, чтобы как минимум не проиграть. В прошлом туре Люксембург на своем поле обыграл Лихтенштейн (2:0), а ранее уступил в товарищеской встрече Мальте (0:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей Люксембурга завершились исходом «обе забьют — нет»

Босния и Герцеговина проиграла три из четырех последних поединков

Босния и Герцеговина выиграла все семь встреч с Люксембургом

Шесть из семи матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Босния и Герцеговина никогда не имела проблем в матчах с Люксембургом, и мы предполагаем, что в этот раз она также окажется сильнее. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.