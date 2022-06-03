«Атлетико» Гойаниенсе – «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

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вчера, 11:15

Ставки букмекеров

На предстоящий поединок букмекерская контора Лига Ставок опубликовала такую линию: победа «Атлетико» Гойаниенсе играется по коэффициенту 2.80, за ничью выставлена цена 3.05, победа «Коринтианса» идет по котировке 2.60. Как видим, фаворит не определен.

Что касается возможной результативности матча, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового тотала. Поставить на ТМ(2,5) можно по цене 1.57, ТБ (2,5) – 2.31.

Форма команд

«Атлетико» Гойаниенсе заработал семь баллов за восемь туров чемпионата, расположившись в зоне вылет на 18-м месте. Клуб провел только один победный матч, четыре раза сыграл вничью и допустил три поражения. Общий счет этих поединков отрицательный – 6:11.

При этом футболисты «Атлетико» неплохо проявили себя в двух предыдущих турах. Сначала им удалось обыграть на домашней арене «Коритибу» (2:1), а в гостевой игре против «Интернасьоналя» команда заработала один балл (1:1).

«Коринтианс», набрав 15 баллов за восемь поединков, делит позицию лидера с «Атлетико» Минейро и «Палмейрас», у которых лучшие дополнительные показатели. В восьми встречах бразильского чемпионата клуб одержал четыре победы и три ничьи, допустив только один проигрыш.

Атака «Коринтианса» наиграла на 12 забитых голов, а защита пропустила восемь мячей. Выделим, что три последних матча в Серии A клуб завершил в ничейном формате – «Интернасьональ» (2:2), «Сан-Паулу» (1:1) и «Америка» Минейро (1:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 10 прошлых очных встречах

Соперники сыграли вничью в 4 из последних 6 очных встреч

«Коринтианс» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых матчах всех турниров

Прогноз

В 6 из 7 матчах на поле предстоящего соперника «Коринтианс» не терпел поражений. Учитывая это, а также турнирное положение гостей, рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.