«Атлетико» Гойаниенсе – «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

Ставки букмекеров
На предстоящий поединок букмекерская контора Лига Ставок опубликовала такую линию: победа «Атлетико» Гойаниенсе играется по коэффициенту 2.80, за ничью выставлена цена 3.05, победа «Коринтианса» идет по котировке 2.60. Как видим, фаворит не определен.
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завтра, 02:30
Что касается возможной результативности матча, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового тотала. Поставить на ТМ(2,5) можно по цене 1.57, ТБ(2,5) – 2.31.
Форма команд
«Атлетико» Гойаниенсе заработал семь баллов за восемь туров чемпионата, расположившись в зоне вылет на 18-м месте. Клуб провел только один победный матч, четыре раза сыграл вничью и допустил три поражения. Общий счет этих поединков отрицательный – 6:11.
При этом футболисты «Атлетико» неплохо проявили себя в двух предыдущих турах. Сначала им удалось обыграть на домашней арене «Коритибу» (2:1), а в гостевой игре против «Интернасьоналя» команда заработала один балл (1:1).
«Коринтианс», набрав 15 баллов за восемь поединков, делит позицию лидера с «Атлетико» Минейро и «Палмейрас», у которых лучшие дополнительные показатели. В восьми встречах бразильского чемпионата клуб одержал четыре победы и три ничьи, допустив только один проигрыш.
Атака «Коринтианса» наиграла на 12 забитых голов, а защита пропустила восемь мячей. Выделим, что три последних матча в Серии A клуб завершил в ничейном формате – «Интернасьональ» (2:2), «Сан-Паулу» (1:1) и «Америка» Минейро (1:1).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 10 прошлых очных встречах
- Соперники сыграли вничью в 4 из последних 6 очных встреч
- «Коринтианс» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых матчах всех турниров
Прогноз
В 6 из 7 матчах на поле предстоящего соперника «Коринтианс» не терпел поражений. Учитывая это, а также турнирное положение гостей, рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.