«Атлетико Минейро» – «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (11.07.2022)

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10 июля 2022, 13:12

Ставки букмекеров

Победа «Атлетико» Минейро в этой встрече идет по коэффициенту 1.70 – эксперты букмекерской конторы Лига Ставок видят хозяев фаворитом. Поставить на ничью можно по котировке 3.70, а победа «Сан-Паулу» оценивается в 5.70.

Также аналитики не ожидают много голов в грядущем противостоянии. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

«Атлетико» Минейро поднялся на четвертое место чемпионата, одержав три победы подряд. В данной серии клуб последовательно обыграл «Фламенго» (2:0), «Форталезу» (3:2) и «Жувентуд», продемонстрировав результативную атаку.

В разрезе домашних игр Серии A футболисты «Атлетико» выступают лидерами турнирной таблицы. На своем поле хозяева одержали пять побед и две ничьи, при одном поражении в пассиве.

«Сан-Паулу» заработал четыре очка за два предыдущих тура. После ничейной игры против «Жувентуд» (0:0) клуб записал себе в актив пятую победу в сезоне, обыграв в гостях «Атлетико» Гойаниенсе (2:1). Благодаря этим успехам «Сан-Паулу» поднялся на седьмое место рейтинга.

Информация для ставок

«Атлетико» Минейро выиграл 4 прошлых матч на своем поле

«Сан-Паулу» не побеждал в 7 из прошлых 10 гостевых матчей

«Атлетико» Минейро выиграл 4 из предыдущих 5 домашних матчей с «Сан-Паулу»

Прогноз

«Атлетико» Минейро успешно проводит домашние матч и стабильно обыгрывает «Сан-Паулу» на своем поле. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.