«Аваи» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2022)

Ставки букмекеров
«Сантос» минимальный фаворит этой игры. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.45. Поставить на ничью можно по цене 3.10, а за победу «Аваи» предложена котировка 2.80.
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1 : 0
завершен
17 июля 2022, 01:00
воскресенье
Также аналитики считают, что команды не превысят планку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Аваи» занимает 16-е место чемпионата, имея только условное преимущество над зоной вылета. По ходу сезона клуб провел пять победных и три ничейных встреч, допустив восемь поражений от соперников.
Стоит выделить, что за четыре предыдущих тура футболистам «Аваи» удалось заработать только один балл в ничейной игре с «Палмейрас» (2:2), после которой, последовали проигрыши от «Куябы» (1:2) и «Брагантино» (0:4).
«Сантос» базируется на восьмой строчке, отставая от шестерки лидеров на три балла. В предыдущем туре Серии A клуб зафиксировал пятую победу в сезоне, одолев на домашней арене «Атлетико» Гойаниенсе (1:0).
Гостевые поединки текущего розыгрыша чемпионата «Сантос» проводит плохо. В активе команды только одна победа, при четырех ничьих и двух поражениях.
Информация для ставок
- «Аваи» не выигрывал в 4 из последних 5 домашних матчей
- «Сантос» не уступал в 4 предыдущих матчах на поле «Аваи»
- «Аваи» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих турах чемпионата
Прогноз
«Сантос» оправданно считается фаворитом матча с «Аваи», у которого плохо идут дела в очных встречах с предстоящим соперником. Поэтому, рекомендуем воспользоваться ставкой на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.