Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболБразилия. Серия А 2022

«Аваи» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2022)

11 июля 2022, 14:04
Сантос

Ставки букмекеров

«Сантос» минимальный фаворит этой игры. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.45. Поставить на ничью можно по цене 3.10, а за победу «Аваи» предложена котировка 2.80.

Бразилия. Серия А 2022
Аваи
Сантос
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
1 : 0
завершен
17 июля 2022, 01:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи

Также аналитики считают, что команды не превысят планку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Аваи» занимает 16-е место чемпионата, имея только условное преимущество над зоной вылета. По ходу сезона клуб провел пять победных и три ничейных встреч, допустив восемь поражений от соперников.

Стоит выделить, что за четыре предыдущих тура футболистам «Аваи» удалось заработать только один балл в ничейной игре с «Палмейрас» (2:2), после которой, последовали проигрыши от «Куябы» (1:2) и «Брагантино» (0:4).

«Сантос» базируется на восьмой строчке, отставая от шестерки лидеров на три балла. В предыдущем туре Серии A клуб зафиксировал пятую победу в сезоне, одолев на домашней арене «Атлетико» Гойаниенсе (1:0).

Гостевые поединки текущего розыгрыша чемпионата «Сантос» проводит плохо. В активе команды только одна победа, при четырех ничьих и двух поражениях.

Информация для ставок

  • «Аваи» не выигрывал в 4 из последних 5 домашних матчей
  • «Сантос» не уступал в 4 предыдущих матчах на поле «Аваи»
  • «Аваи» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

«Сантос» оправданно считается фаворитом матча с «Аваи», у которого плохо идут дела в очных встречах с предстоящим соперником. Поэтому, рекомендуем воспользоваться ставкой на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
11 июля в 19:57
Победа команды гостей или ничья в этом матче.
q46bdwnzp4mb
q46bdwnzp4mb
11 июля в 18:18
Фаворит матча «Сантос»
kfcjebbdync5
kfcjebbdync5
11 июля в 16:19
Победу одержит «Сантос»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 