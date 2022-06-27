«Флуминенсе» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (02.07.2022)

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27 июня 2022, 16:40

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой игры букмекеры видят «Флуминенсе». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.10, а успех «Коринтианса» идет по цене 3.75.

Также эксперты считают, что команды не превысят плану в два забитых мяча. Вариант ТМ(2,5) гола играется по котировке 1.67, ТБ (2,5) – 2.21.

Форма команд

«Флуминенсе» поднялся на шестое место рейтинга Серии A, одержав две победы подряд. Команде удалось набрать шесть очков по итогам матчей против «Аваи» (2:0) и «Ботафого» (1:0), в которых надежно себя проявила защита.

Домашние матчи текущего розыгрыша чемпионата Бразилии футболисты «Флуминенсе» провели так: три победы, одна ничья и три поражения. Соотношения забитых и пропущенных голов в этих играх составило 10:9.

«Коринтианс» идет вторым в общем зачете, имея серию без поражений из четырех матчей в Серии A. В этот период клуб победил «Гояс» (1:0) и «Жувентуд» (2:0), а также разделил очки в играх с «Атлетико» Паранаэнсе (1:1) и «Сантосом» (0:0).

Если рассматривать гостевые игры «Коринтианса» в чемпионате, то в них команда одержала три победы и две ничьи, при двух проигрышах и равном соотношении голов – 8 на 8.

Информация для ставок

«Флуминенсе» выиграл 3 из прошлых 4 домашних матчей с «Коринтианс»

Команды обменялись голами в 3 из предыдущих 4 встреч на поле «Флуминенсе»

«Флуминенсе» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

С учетом статистики очных встреч «Флуминенсе» и «Коринтианс», предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.