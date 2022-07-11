«Интернасьонал» — «Америка». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (12.07.2022)

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11 июля 2022, 14:02

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч выглядит так: фаворитом считается «Интернсьональ», победу которого можно взять по коэффициенту 1.60, ничья доступна по цене 3.80, а победа «Америки» играется по коэффициенту 5.30.

Касательно голов, то здесь преимущество на стороне низкой результативности. Ставки ТМ(2,5) доступны по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

«Интернасьонал» занимает шестое место чемпионата Бразилии, заработав 25 очков з 15 туров. Клуб одержал шесть побед, семь раз сыграл вничью и допустил только два поражения.

Домашние матчи Серии A «Интернасьонал» провел так: по три победы и ничьи, при одном поражении с соотношением забитых и пропущенных голов 13:8. В предыдущем туре первенства команда разделила очки в гостях с «Сеарой» (1:1).

«Америка» находится на 15-м позиции рейтинга. В активе команды пять побед и три ничьи, при семи поражениях в пассиве. В предыдущем туре чемпионата команда победила дома «Гояс», тем самым прервав череду без викторий, которая насчитывала пять встреч.

Информация для ставок

«Интернасьонал» побеждал в 6 из 7 домашних матчей против «Америки»

«Америка» проиграла 5 из прошлых 7 гостевых матчей всех турниров

«Америка» не забивала больше одного гола в 6 прошлых матчах на поле «Интернасьоналя»

Прогноз

«Интернасьонал» стабиль побеждает «Америку» на домашнем стадионе и находится неплохой форме. Поэтому, советуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.