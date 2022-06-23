«Сан-Паулу» — «Жувентуд». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.06.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты считают, что «Сан-Паулу» победит в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.57. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.85, а победа «Жувентуд» идет по цене 6.50.
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0 : 0
завершен
27 июня 2022, 00:00
понедельник
В голах очевидное преимущество на стороне низкой результативности. Вариант ТМ(2,5) можно заиграть по коэффициенту 1.59, ТБ(2,5) – 2.35.
Форма команд
«Сан-Паулу» не набирал очки в двух последних турах чемпионата. После поражения в гостевой игре с «Ботафого» (0:1) команд проиграла на домашней арене лидеру «Палмейрас» (1:2), опустившись в общем зачете на десятое место.
Домашние матчи текущего розыгрыша бразильской Серии A футболисты «Сан-Паулу» провели так: четыре победы, одна ничья и одно поражение с общим счетом 12:6.
«Жувентуд» потерпел четыре поражения подряд в бразильском чемпионате. Эти неудачи откинули команду на последнее место рейтинга. В последней игре лиги гости этой встречи уступили в гостях «Атлетико» гойаниенсе (1:3).
Информация для ставок
- В 5 последних матчах на своем поле «Сан-Паулу» одержал 3 победы
- У «Жувентуд» 3 поражения в 5 предыдущих матчах на выезде
- «Сан-Паулу» выиграл два последних поединка с «Жувентуд» на своем поле
Прогноз
С учетом кризиса «Жувентуд», рекомендуем поставить на победу «Сан-Паулу» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.