«Сан-Паулу» — «Жувентуд». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.06.2022)

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23 июня 2022, 13:49

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что «Сан-Паулу» победит в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.57. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.85, а победа «Жувентуд» идет по цене 6.50.

В голах очевидное преимущество на стороне низкой результативности. Вариант ТМ(2,5) можно заиграть по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Сан-Паулу» не набирал очки в двух последних турах чемпионата. После поражения в гостевой игре с «Ботафого» (0:1) команд проиграла на домашней арене лидеру «Палмейрас» (1:2), опустившись в общем зачете на десятое место.

Домашние матчи текущего розыгрыша бразильской Серии A футболисты «Сан-Паулу» провели так: четыре победы, одна ничья и одно поражение с общим счетом 12:6.

«Жувентуд» потерпел четыре поражения подряд в бразильском чемпионате. Эти неудачи откинули команду на последнее место рейтинга. В последней игре лиги гости этой встречи уступили в гостях «Атлетико» гойаниенсе (1:3).

Информация для ставок

В 5 последних матчах на своем поле «Сан-Паулу» одержал 3 победы

У «Жувентуд» 3 поражения в 5 предыдущих матчах на выезде

«Сан-Паулу» выиграл два последних поединка с «Жувентуд» на своем поле

Прогноз

С учетом кризиса «Жувентуд», рекомендуем поставить на победу «Сан-Паулу» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.