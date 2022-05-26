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«Сантос» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (29.05.2022)

26 мая 2022, 09:37
Сантос

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет располагает к успеху гостей в этой встрече. Поставить на победу «Палмейрас» можно по коэффициенту 1.95. Заключить пари на ничью предлагается по цене 3.45, а победа «Сантоса» играется по котировке 4.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.293.371.98
Фонбет 4.15 3.35 1.95

Анализ линии голов дает понять, что аналитики не ждут от команд результативного футбола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Сантос» занимает шестое место чемпионата Бразилии, заработав 11 очков в семи турах. Клуб провел три победных и два ничейных поединка, дважды уступив соперникам. Защита у хозяев предстоящей игры самая надежная в лине – пять пропущенных голов, а атака организовала 10 результативных ударов.

После победной встречи с «Куябой» (4:1) на домашней арене футболисты «Сантоса» уступили в гостях «Гояс» (0:1), а также разделили очки на своем поле с «Сеарой» (0:0).

«Палмейрас» находится на второй строчке рейтинга. В семи проеденных поединках «зелено-белые» одержали три победы и три ничьи, что суммарно принесло клубу 12 очков. Единственное поражение в бразильской Серии A команда допустила в стартовом туре на домашней арене от «Сеары» (2:3).

В двух предыдущих турах национального чемпионата «Палмейрас» показал максимальные результаты, обыграв «Брагантино» (2:0) и «Жувентуд» (3:0).

Информация для ставок

  • «Сантос» не проигрывал в 8 последних матчах чемпионата на своем поле
  • «Палмейрас» не проигрывал в 6 предыдущих поединках Серии A
  • Соперники обменивались голами в 4 из прошлых 6 очных встреч

Прогноз

Советуем воспользоваться ставкой на «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.64 1.71 2.20
Фонбет 1.70 2.17
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Все комментарии
ch8rm7mbkwtk
ch8rm7mbkwtk
26 мая в 17:29
Фаворит матча футбольный клуб «Палмейрас»
78xszr9jyzjv
78xszr9jyzjv
26 мая в 17:28
Победу одержит футбольный клуб «Палмейрас»
Gahi
Gahi
26 мая в 16:26
В этом скорее всего обе команды забьют. Удачи
asraeil
asraeil
26 мая в 12:09
Гости не проиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 11:21
Скорей всего ничья
Гость
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