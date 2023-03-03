«Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (06.03.2023)

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сегодня, 12:56

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.97. На успех «Фулхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7, в то время как ничья стоит 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.89. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.91.

Форма команд

«Брентфорд» имеет приятную серию без поражений в АПЛ , но чаще команда добивается ничейных результатов. Коллектив занимает девятое место с 35 баллами и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступает «Брайтону». На домашнем стадионе хозяев, как всегда, ждет сильная поддержка, которая погонит их вперед. В прошлом туре «Брентфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а ранее с тем же счетом сыграл и с «Арсеналом» (1:1).

«Фулхэм» проиграл только один матч из пяти последних в АПЛ и уверенно чувствует себя в турнирной таблице. Команда занимает седьмое место с 39 баллами, но от пятого ее отделяет всего два пункта. В прошлом туре чемпионата Англии «Фулхэм» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в кубке ФА оказался сильнее «Лидса»

Информация для ставок

«Фулхэм» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Брентфорд» забивает в девяти из десяти последних поединков на своем стадионе

«Фулхэм» выиграл лишь одну встречу у «Брентфорда» из пяти последних при трех поражениях

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брентфорд» находится в хорошей форме и давно не проигрывает. Хозяева будут более мотивированы на эту игру и наверняка сумеют добиться результата. Сделать ставку на победу «Брентфорда» можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.