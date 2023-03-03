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«Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (06.03.2023)

сегодня, 12:56
Брентфорд

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.97. На успех «Фулхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7, в то время как ничья стоит 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.993.753.84
Лига Ставок 2.07 3.55 3.60
1XBET 2.04 3.78 3.82

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.89. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.91.

Форма команд

«Брентфорд» имеет приятную серию без поражений в АПЛ, но чаще команда добивается ничейных результатов. Коллектив занимает девятое место с 35 баллами и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступает «Брайтону». На домашнем стадионе хозяев, как всегда, ждет сильная поддержка, которая погонит их вперед. В прошлом туре «Брентфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а ранее с тем же счетом сыграл и с «Арсеналом» (1:1).

«Фулхэм» проиграл только один матч из пяти последних в АПЛ и уверенно чувствует себя в турнирной таблице. Команда занимает седьмое место с 39 баллами, но от пятого ее отделяет всего два пункта. В прошлом туре чемпионата Англии «Фулхэм» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в кубке ФА оказался сильнее «Лидса»

Информация для ставок

  • «Фулхэм» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • «Брентфорд» забивает в девяти из десяти последних поединков на своем стадионе
  • «Фулхэм» выиграл лишь одну встречу у «Брентфорда» из пяти последних при трех поражениях
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брентфорд» находится в хорошей форме и давно не проигрывает. Хозяева будут более мотивированы на эту игру и наверняка сумеют добиться результата. Сделать ставку на победу «Брентфорда» можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.45 1.97 1.92 1.54 2.61
Лига Ставок 2.75 1.43 1.90 1.87 1.51 2.50
1XBET 2.02 1.93
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 13:43
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
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