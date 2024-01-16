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«Бристоль Сити» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа. (20.01.2024)

вчера, 07:14
Бристоль Сити

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бристоль Сити». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Уотфорда» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, возможна по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Бристоль Сити» не может выиграть уже несколько матчей подряд и потерял много позиций в турнирной таблице ввиду ее высокой плотности. Сейчас команда занимает 14 место с 36 баллами, но отстает от шестого места всего на четыре пункта. Таким образом победа в нынешней встрече точно поднимет коллектив выше, что является главной мотивацией ее одержать. Два последних матча «Бристоль Сити» завершились поражением от «Престона» (0:2) и ничьей с «Вест Хэмом» в кубке ФА (1:1).

«Уотфорд» является еще одним многочисленным претендентом на зону плей-офф Чемпионшипа и набрал уже 39 баллов. Это позволяет команда занимать восьмое место с отставанием от шестого места всего на два пункта. Встрече с «Бристоль Сити» очень важна, ведь клубы являются конкурентами, и гости приложат максимум усилий, чтобы не отдать сопернику максимум очков. В прошлой игре «Уотфорд» обыграл на выезде «КПР» (2:1), а ранее с тем же счетом справился с «Честерфилдом» в кубке ФА (2:1).

Информация для ставок

  • «Бристоль Сити» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Уотфорл» выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде
  • Пять из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Уотфорд» выиграл два из пяти последних матчей с «Бристоль Сити»

Прогноз

«Уотфорд» находится в более лучшей физической форме, чем у соперника и постарается с первых минут создавать ему проблемы. Предлагаем поставить на гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.

Все комментарии
zwq5hmw47mku
zwq5hmw47mku
вчера в 14:56
“Уотфорд” является сильным соперником, и ничья может быть приемлемым результатом для обеих команд.
em59bubtbq8a
em59bubtbq8a
вчера в 14:55
“Бристоль Сити” имеет больше шансов на успех в предстоящем матче, так как они занимают более высокую позицию в турнирной таблице и имеют более высокую мотивацию на победу.
u5tgf9t9f28v
u5tgf9t9f28v
вчера в 11:10
В последнее время “Бристоль” радовали нас своей игрой в атаке и много забивали, так что на своем стадионе тоже должны постараться забить много голов. В последних двадцати играх “Бристоль” забивал в среднем по 1.7 мячей в матче. В то время, как “Норвич” пропускает в среднем по 1.4 гола за игру. Так что стоит рассмотреть ставку на индивидуальный тотал “Бристоль” больше (1.5)
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:36
Гости победят и обе команды забьют.
Гость
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