«Бристоль Сити» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа. (20.01.2024)

1705378477

вчера, 07:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бристоль Сити». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Уотфорда» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, возможна по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Бристоль Сити» не может выиграть уже несколько матчей подряд и потерял много позиций в турнирной таблице ввиду ее высокой плотности. Сейчас команда занимает 14 место с 36 баллами, но отстает от шестого места всего на четыре пункта. Таким образом победа в нынешней встрече точно поднимет коллектив выше, что является главной мотивацией ее одержать. Два последних матча «Бристоль Сити» завершились поражением от «Престона» (0:2) и ничьей с «Вест Хэмом» в кубке ФА (1:1).

«Уотфорд» является еще одним многочисленным претендентом на зону плей-офф Чемпионшипа и набрал уже 39 баллов. Это позволяет команда занимать восьмое место с отставанием от шестого места всего на два пункта. Встрече с «Бристоль Сити» очень важна, ведь клубы являются конкурентами, и гости приложат максимум усилий, чтобы не отдать сопернику максимум очков. В прошлой игре «Уотфорд» обыграл на выезде « КПР » (2:1), а ранее с тем же счетом справился с «Честерфилдом» в кубке ФА (2:1).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Уотфорл» выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

«Уотфорд» выиграл два из пяти последних матчей с «Бристоль Сити»

Прогноз

«Уотфорд» находится в более лучшей физической форме, чем у соперника и постарается с первых минут создавать ему проблемы. Предлагаем поставить на гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.