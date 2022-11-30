«Чэнду Беттер» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз на матч Суперлиги Китая (01.12.2022)

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вчера, 11:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Чэнду Беттер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Гуанчжоу Эвергранд» оценивается по 8.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Чэнду Беттер» отлично выступает в последнее время и в пяти турах китайской Суперлиги смог набрать 13 очков. При таких результатах коллектив может побороться и за самые высокие места, а сейчас занимает шестое место с 48 баллами, отставая от лидера на 17 очков. Два последних матча клуба завершились победами над «Гуанчжоу Сити» (3:0) и «Шаньдунь Тайшань» (2:1).

«Гуанчжоу Эвергранд» продолжает борьбу за выживание и все еще не может покинуть зону вылета. Команда давно не выигрывала и на данный момент набрала всего 15 баллов, что позволяет ей занимать 16 место, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Гуанчжоу Эвергранд» сыграл вничью с «Хэнань Суншань» (1:1), а ранее уступил «Шэньчжэнь» (1:2).

Информация для ставок

«Гуанчжоу Эвергранд» выиграл лишь один поединок из десяти последних

«Чэнду Беттер» выиграл семь из десяти последних поединков в чемпионате

Пять последних матчей «Гуанчжоу Эвергранд» завершились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между клубами победу одержал «Чэнду Беттер» (2:1)

Прогноз

«Гуанчжоу Эвергранд» находится в очень плохой форме и что-то противопоставить более крепкому сопернику из верхней части турнирной таблицы сейчас просто не в состоянии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.