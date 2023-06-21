«Цинцинати» — «Торонто». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 11:15

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех «Торонто» можно по коэффициенту 5.2. На ничью в матче можно поставить по 3.9.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент несколько больше и достигает 2.1.

Форма команд

«Цинцинати» является уверенным лидером в турнирной таблице и смог набрать уже 40 очков. Коллектив опережает ближайшего соперника на пять пунктов и даже имеет одну игру в запасе. В домашнем поединке с одним из аутсайдеров турнира, хозяева имеют хорошую возможность дополнительно улучшить свое турнирное положение. Два последних матча «Цинцинати» завершились ничьей с «Ванкувером» (1:1) и домашней победой над «Питтсбургом» (3:1).

«Торонто» не очень уверенно выступает в нынешнем сезоне и вполне заслуженно идет внизу турнирной таблицы. Команда занимает 13 место в Восточной конференции с 19 баллами и отстает от двух конкурентов лишь по дополнительным характеристикам. В прошлом туре «Торонто» смог на своем поле поделить очки с одним из лидеров таблицы «Нэшвиллом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Минессотой» (1:1).

Информация для ставок

Три последних поединка «Торонто» завершились ничейным результатом

«Цинцинати» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торонто» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Цинцинати» (1:1)

Прогноз

«Цинцинати» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у команды не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.