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ЦСКА — «Арсенал». Прогноз на матч РПЛ (11.12.2021)

сегодня, 11:03

В 18-м туре чемпионата России ЦСКА принимает дома «Арсенал» из Тулы. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.457.00
Мелбет 1.54 4.54 6.95
1XBET 1.54 4.54 6.95

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.45. Сделать выбор в пользу гостей можно по 6.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Форма команд

«Арсенал» в двух последних встречах добился максимального результата. Это позволило команде покинуть зону вылета и выйти на одиннадцатое место (19 очков).

ЦСКА в прошлом туре смог одержать победу и сохранил пятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Коллектив очень нуждается в усилении в зимнее межсезонье, иначе существенно улучшить результаты будет сложно. Последние два матча «армейцев» завершились победой над «Крыльями Советов» (0:1) и поражением от «Зенита» (0:2).

Информация для ставок

• Пять из семи матчей ЦСКА за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
• «Арсенал» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей
• Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
ЦСКА выиграл у тульского «Арсенала» восемь из одиннадцати матчей на своем стадионе

Прогноз

«Арсенал» Тула находится на подъеме, поэтому легкого матча для московского клуба вряд ли следует ожидать. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.42 2.03 1.86 1.57 2.52
Мелбет 2.04 1.90
1XBET 2.04 1.90
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Все комментарии
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сегодня в 11:06
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) одержит победу.
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сегодня в 11:05
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграет матч.
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